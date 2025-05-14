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Кубок Украины
14 мая 2025, 20:52 | Обновлено 14 мая 2025, 21:35
2049
3

ФОТО. Была ли красная для Ваната? Стычка в финале Кубка Шахтер – Динамо

На старте второго тайма Владислав дважды влетел в Марлона Гомеса

14 мая 2025, 20:52 | Обновлено 14 мая 2025, 21:35
2049
3
ФОТО. Была ли красная для Ваната? Стычка в финале Кубка Шахтер – Динамо

14 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма, на 53-й минуте Владислав Ванат жестко сыграл против Марлона Гомеса и начал ему что-то рассказывать. Марлону это не понравилось, он встал и оттолкнул Ваната, после чего форвард киевлян свалился на газон, и рефери вмешался.

Но игроков было уже не остановить – на поле началась небольшая стычка. Главный арбитр противостояния Николай Балакин выписал желтые Ванату и Марлону Гомесу.

И сразу же после возобновления игры Ванат снова влетел в спину бразильскому хавбеку. Балакин промолчал, хотя немалое количество футбольных фанатов утверждают – Владислав наиграл на две желтые в этих моментах [видео моментов].

Увлекательный кадр получился спустя несколько минут после ситуации. Наставник Динамо Александр Шовковский успокаивал явно разбушевавшегося Владислава Ваната.

ФОТО. Была ли красная для Ваната? Стычка в финале Кубка Шахтер – Динамо

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Марлон Гомес Владислав Ванат Николай Балакин Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Кубок Украины по футболу фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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samird
"Був" пенальті на Волошині на 85-й хвилині. Відвертий. Навіть дві підстилки, які коментували матч не знали як виправдати захисника, та почали нести маячню: "а що він мав робити, як не валити Волошина в такій ситуації?..." 
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+4
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easterly
Ну, балакіна вже обєспєчиная на все життя, як свого часу вакс)
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