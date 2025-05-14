ФОТО. Была ли красная для Ваната? Стычка в финале Кубка Шахтер – Динамо
На старте второго тайма Владислав дважды влетел в Марлона Гомеса
14 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На старте второго тайма, на 53-й минуте Владислав Ванат жестко сыграл против Марлона Гомеса и начал ему что-то рассказывать. Марлону это не понравилось, он встал и оттолкнул Ваната, после чего форвард киевлян свалился на газон, и рефери вмешался.
Но игроков было уже не остановить – на поле началась небольшая стычка. Главный арбитр противостояния Николай Балакин выписал желтые Ванату и Марлону Гомесу.
И сразу же после возобновления игры Ванат снова влетел в спину бразильскому хавбеку. Балакин промолчал, хотя немалое количество футбольных фанатов утверждают – Владислав наиграл на две желтые в этих моментах [видео моментов].
Увлекательный кадр получился спустя несколько минут после ситуации. Наставник Динамо Александр Шовковский успокаивал явно разбушевавшегося Владислава Ваната.
ФОТО. Была ли красная для Ваната? Стычка в финале Кубка Шахтер – Динамо
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