14 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 64-й минуте ворота киевлян поразил Кауан Элиас после передачи Алиссона Сантанта, на которого отдал Георгий Судаков.

Благодаря голу Элиаса Шахтеру удалось сравнять счет. Первым в этом поединке на 44-й отличился Андрей Ярмоленко.

После забитого мяча Судаков специально подбежал к центрбеку бело-синих Тарасу Михавко, который в тот момент высказывал претензии своим партнерам. Судаков бурно отпраздновал гол прямо перед Тарасом.

ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко

Реакцию Судакова видно и на видео гола.