ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко
14 мая в Житомире проходит финальный матч Кубка Украины между двумя грандами страны
14 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 64-й минуте ворота киевлян поразил Кауан Элиас после передачи Алиссона Сантанта, на которого отдал Георгий Судаков.
Благодаря голу Элиаса Шахтеру удалось сравнять счет. Первым в этом поединке на 44-й отличился Андрей Ярмоленко.
После забитого мяча Судаков специально подбежал к центрбеку бело-синих Тарасу Михавко, который в тот момент высказывал претензии своим партнерам. Судаков бурно отпраздновал гол прямо перед Тарасом.
ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко
Реакцию Судакова видно и на видео гола.
😍 ЯКИЙ МОМЕНТ, АБИ ЗАБИТИ СВІЙ ДЕБЮТНИЙ ГОЛ ЗА «ШАХТАР»! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 14, 2025
⚒️ КАУАН ЕЛІАС ЗАБИВАЄ У ФІНАЛІ КУБКА УКРАЇНИ 🇺🇦#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/WOMVjhFMld
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