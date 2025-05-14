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  4. ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко
Кубок Украины
14 мая 2025, 20:21 | Обновлено 14 мая 2025, 20:54
2034
4

ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко

14 мая в Житомире проходит финальный матч Кубка Украины между двумя грандами страны

14 мая 2025, 20:21 | Обновлено 14 мая 2025, 20:54
2034
4
ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко
ФК Шахтер. Георгий Судаков

14 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Коллективы играют на стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 64-й минуте ворота киевлян поразил Кауан Элиас после передачи Алиссона Сантанта, на которого отдал Георгий Судаков.

Благодаря голу Элиаса Шахтеру удалось сравнять счет. Первым в этом поединке на 44-й отличился Андрей Ярмоленко.

После забитого мяча Судаков специально подбежал к центрбеку бело-синих Тарасу Михавко, который в тот момент высказывал претензии своим партнерам. Судаков бурно отпраздновал гол прямо перед Тарасом.

ФОТО. Судаков бурно отпраздновал гол Шахтера в ворота Динамо перед Михавко

Реакцию Судакова видно и на видео гола.

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Георгий Судаков Тарас Михавко Кауан Элиас Кубок Украины по футболу празднование гола фото эмоции Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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serhiy
Бо гниди ,вони і в Наполі будуть гниди . Треба зламати його до трансферу ,щоб менше ви№обувався !!!
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-2
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AK.228
Ибо михавка что то пиздела весь матч
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-3
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