Кубок Украины14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:27
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ФОТО. В ложе с Буткевичем. Ребров посетил финал Кубка
Перед матчем главный тренер сборной награждал участников детского Кубка Украины
14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:27
779
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14 мая на стадионе «Полесье» в кубковом противостоянии сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
На игре очень много уважаемых гостей.
В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем – главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.
Также замечен экс-динамовец Олег Лужный. Кстати, именно Лужный с Ребровым награждали юных футболистов перед матчем, которые разыграли детский Кубок Украины.
Перед матчем на трибунах был замечен Леонид Буряк.
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