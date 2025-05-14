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Кубок Украины
14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:27
779
1

ФОТО. В ложе с Буткевичем. Ребров посетил финал Кубка

Перед матчем главный тренер сборной награждал участников детского Кубка Украины

14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:27
779
1
ФОТО. В ложе с Буткевичем. Ребров посетил финал Кубка
Скриншот с трансляции

14 мая на стадионе «Полесье» в кубковом противостоянии сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

На игре очень много уважаемых гостей.

В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем – главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Также замечен экс-динамовец Олег Лужный. Кстати, именно Лужный с Ребровым награждали юных футболистов перед матчем, которые разыграли детский Кубок Украины.

Перед матчем на трибунах был замечен Леонид Буряк.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Геннадий Буткевич Сергей Ребров Олег Лужный сборная Украины по футболу Леонид Буряк
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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