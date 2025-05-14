ФОТО. В ложе с Буткевичем. Ребров посетил финал Кубка

14 мая на стадионе «Полесье» в кубковом противостоянии сошлись донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

На игре очень много уважаемых гостей.

В вип-ложе рядом с президентом житомирского «Полесья» Геннадием Буткевичем – главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Также замечен экс-динамовец Олег Лужный. Кстати, именно Лужный с Ребровым награждали юных футболистов перед матчем, которые разыграли детский Кубок Украины.

Перед матчем на трибунах был замечен Леонид Буряк.