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Кубок Украины
13 мая 2025, 05:43 | Обновлено 13 мая 2025, 05:52
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0

Шахтер – Динамо. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 18:30 финальный матч Кубка Украины в Житомире

13 мая 2025, 05:43 | Обновлено 13 мая 2025, 05:52
35
0
Шахтер – Динамо. Финал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

14 мая в 18:30 состоится центральный финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Николай Балакин из Киевской области.

В УПЛ Динамо лидирует с 68 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (58 пунктов) после Александрии (63).

Киевская команда очень близка к чемпионству, а горнякам нужно выиграть Кубок Украины, чтобы начать евросезон в Лиге Европы, а не в Лиге конференций.

27 апреля матч УПЛ между этими командами завершился вничью (2:2), причем киевский клуб отыграл два мяча и спас игру на последних минутах.

Ранее в полуфиналах Кубка Динамо разгромило Буковину (4:1), а Шахтер обыграл Полесье (1:0 д.в.)

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтер - Динамо
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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