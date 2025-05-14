Барселона готовит контракт для одного из лидеров. Он пока сомневается

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с будущим польского голкипера Войцеха Щенсны. Об этом пишет авторитетное испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы «сине-гранатовых» готовы предложить Войцеху продлить контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

Сообщается, что сам Щенсны пока не определился со своим будущим. Поляк хочет обсудить потенциальное предложение каталонцев со своей семьей и затем примет решение.

Текущий контракт поляка с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 29 матчей, из которых 13 отыграл на ноль.