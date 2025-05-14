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  4. Барселона готовит контракт для одного из лидеров. Он пока сомневается
Испания
14 мая 2025, 18:43 | Обновлено 14 мая 2025, 19:03
892
0

Барселона готовит контракт для одного из лидеров. Он пока сомневается

Войцех Щенсны может остаться в «Барселоне» еще на год

14 мая 2025, 18:43 | Обновлено 14 мая 2025, 19:03
892
0
Барселона готовит контракт для одного из лидеров. Он пока сомневается
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с будущим польского голкипера Войцеха Щенсны. Об этом пишет авторитетное испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы «сине-гранатовых» готовы предложить Войцеху продлить контракт на один год с опцией продления еще на сезон.

Сообщается, что сам Щенсны пока не определился со своим будущим. Поляк хочет обсудить потенциальное предложение каталонцев со своей семьей и затем примет решение.

Текущий контракт поляка с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 29 матчей, из которых 13 отыграл на ноль.

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Войцех Щенсны Барселона чемпионат Испании по футболу продление контракта Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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