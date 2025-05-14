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  4. ВИЛЬЯ: «Он жизненно важен для Барсы, но в наше время не дебютировал бы»
Испания
14 мая 2025, 17:43 | Обновлено 14 мая 2025, 17:45
830
1

ВИЛЬЯ: «Он жизненно важен для Барсы, но в наше время не дебютировал бы»

Давид оценил игру Ламина Ямаля

14 мая 2025, 17:43 | Обновлено 14 мая 2025, 17:45
830
1
ВИЛЬЯ: «Он жизненно важен для Барсы, но в наше время не дебютировал бы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Вилья

Бывший футболист национальной сборной Испании Давид Вилья оценил перспективы испанского вундеркинда Ламина Ямаля. Давид заявил, что Ламин до сих пор является ребенком.

«Ямаль? Он жизненно важен для этой Барселоны. Не только из-за той ауры, которую он передает, когда мяч оказывается у него в ногах, но и из-за того, что чувствуют другие его партнеры по команде, когда он рядом.

Впрочем, он еще ребенок, и ему предстоит большое будущее. Всем в клубе сейчас нужно помогать ему и ждать, когда у него будут плохие периоды выступлений, потому что они у него обязательно будут.

Я думаю, что сравнивать эпохи нет смысла. Я слышал, как Пике сказал, что, возможно, Ямалю даже не дали бы дебютировать, если бы в Барсе было наше поколение. Но ты никогда не знаешь, потому что анализировать такие вещи сложно», – сказал Вилья.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 24 результативных передачи. Примерная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.

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Ламин Ямаль Давид Вилья Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Saar
Піке сказав делікатно: "Ямаль-дно".🤣🤣
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