Убытки на миллионы. В Гамбурге болельщики на эмоциях уничтожили стадион
Фанаты праздновали выход команды в Бундеслигу
В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» одержал уверенную победу над командой «Ульм» (6:1) и вернулся в Бундеслигу впервые за семь лет.
После финального свистка болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать такое событие вместе с командой.
В итоге было повреждено футбольное покрытие и скамейки запасных. Также куда-то исчезли одни ворота.
Кроме этого, на трибунах болельщики оставили горы мусора, а на некоторых секторах были сломаны сиденья.
Ранее стало известно, что после победы «Гамбурга» 25 болельщиков были госпитализированы.
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