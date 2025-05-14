Убытки на миллионы. В Гамбурге болельщики на эмоциях уничтожили стадион

В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» одержал уверенную победу над командой «Ульм» (6:1) и вернулся в Бундеслигу впервые за семь лет.

После финального свистка болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать такое событие вместе с командой.

В итоге было повреждено футбольное покрытие и скамейки запасных. Также куда-то исчезли одни ворота.

Кроме этого, на трибунах болельщики оставили горы мусора, а на некоторых секторах были сломаны сиденья.

Ранее стало известно, что после победы «Гамбурга» 25 болельщиков были госпитализированы.