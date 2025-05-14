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Германия
14 мая 2025, 18:25 | Обновлено 14 мая 2025, 18:26
175
1

Убытки на миллионы. В Гамбурге болельщики на эмоциях уничтожили стадион

Фанаты праздновали выход команды в Бундеслигу

14 мая 2025, 18:25 | Обновлено 14 мая 2025, 18:26
175
1
Убытки на миллионы. В Гамбурге болельщики на эмоциях уничтожили стадион
стадион Фолькспаркштадион

В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» одержал уверенную победу над командой «Ульм» (6:1) и вернулся в Бундеслигу впервые за семь лет.

После финального свистка болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать такое событие вместе с командой.

В итоге было повреждено футбольное покрытие и скамейки запасных. Также куда-то исчезли одни ворота.

Кроме этого, на трибунах болельщики оставили горы мусора, а на некоторых секторах были сломаны сиденья.

Ранее стало известно, что после победы «Гамбурга» 25 болельщиков были госпитализированы.

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чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Гамбург болельщики
Александр Сильченко Источник: RTL
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Gargantua81
как у них получилось содрать газон?
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