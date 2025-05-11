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Германия
11 мая 2025, 16:28 | Обновлено 11 мая 2025, 17:07
265
0

25 фанатов Гамбурга попали в больницу после выхода команды в Бундеслигу

Положительные эмоции не всегда завершаются «хэппи-эндом»

11 мая 2025, 16:28 | Обновлено 11 мая 2025, 17:07
265
0
25 фанатов Гамбурга попали в больницу после выхода команды в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.

Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.

Болельщики настолько обрадовались этой победе, что выбежали на футбольное поле радоваться вместе с командой.

Как сообщили спасательные службы города, то из-за этого 44 человека получили травмы различной степени.

25 болельщиков были госпитализированы, и некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что «Гамбург» впервые за 7 лет вышел в Бундеслигу.

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Вторая Бундеслига Гамбург болельщики чемпионат Германии по футболу
Александр Сильченко Источник: Der Spiegel
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