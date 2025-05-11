Германия11 мая 2025, 16:28 | Обновлено 11 мая 2025, 17:07
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25 фанатов Гамбурга попали в больницу после выхода команды в Бундеслигу
Положительные эмоции не всегда завершаются «хэппи-эндом»
11 мая 2025, 16:28 | Обновлено 11 мая 2025, 17:07
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В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.
Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.
Болельщики настолько обрадовались этой победе, что выбежали на футбольное поле радоваться вместе с командой.
Как сообщили спасательные службы города, то из-за этого 44 человека получили травмы различной степени.
25 болельщиков были госпитализированы, и некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, что «Гамбург» впервые за 7 лет вышел в Бундеслигу.
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