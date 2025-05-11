25 фанатов Гамбурга попали в больницу после выхода команды в Бундеслигу

В матче 33-го тура немецкой Второй Бундеслиги «Гамбург» победил «Ульм» со счетом 6:1.

Эта победа позволила хозяевам наконец вернуться в Бундеслигу.

Болельщики настолько обрадовались этой победе, что выбежали на футбольное поле радоваться вместе с командой.

Как сообщили спасательные службы города, то из-за этого 44 человека получили травмы различной степени.

25 болельщиков были госпитализированы, и некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, что «Гамбург» впервые за 7 лет вышел в Бундеслигу.