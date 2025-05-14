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Кубок Украины
14 мая 2025, 18:10 | Обновлено 14 мая 2025, 18:12
572
0

Стало известно, сколько болельщиков посетит кубковый финал

Перед началом матча выступит группа ТНМК

14 мая 2025, 18:10 | Обновлено 14 мая 2025, 18:12
572
0
Стало известно, сколько болельщиков посетит кубковый финал
УПЛ

14 мая в 18:30 в Житомире начнется финал Кубка Украины по футболу между отечественными грандами - «Шахтером» и «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, очередное украинское Классическое, согласно гарантиям безопасности, сможет посетить 5080 болельщиков.

По имеющейся информации, организаторы из УАФ распределяли билеты поровну для клубов-финалистов. Базовая цена одного билета - 1000 гривен.

Перед началом поединка выступит легендарная украинская группа ТНМК.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев болельщики инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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