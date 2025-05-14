Кубок Украины14 мая 2025, 18:10 | Обновлено 14 мая 2025, 18:12
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Стало известно, сколько болельщиков посетит кубковый финал
Перед началом матча выступит группа ТНМК
14 мая 2025, 18:10 | Обновлено 14 мая 2025, 18:12
572
0
14 мая в 18:30 в Житомире начнется финал Кубка Украины по футболу между отечественными грандами - «Шахтером» и «Динамо».
Как стало известно Sport.ua, очередное украинское Классическое, согласно гарантиям безопасности, сможет посетить 5080 болельщиков.
По имеющейся информации, организаторы из УАФ распределяли билеты поровну для клубов-финалистов. Базовая цена одного билета - 1000 гривен.
Перед началом поединка выступит легендарная украинская группа ТНМК.
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