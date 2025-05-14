БАРТУЛОВИЧ: «Увидел заявку Шахтера – и подумал, что это сборная Бразилии»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua, как пошутил в раздевалке, когда увидел протокол «Шахтера» перед матчем 28-го тура.

– Относительно матча с «Шахтером» еще такой момент. В старте, если брать две команды, на поле вышли 8 бразильцев (2 в «Заре» и 6 в донецкой команде). Обратили на это внимание? И как влияет на стиль игры команд то, что на поле много бразильцев?

– Да, когда протокол матча пришел в раздевалку, я немножко с нашими бразильцами пошутил, что против них будет играть сборная Бразилии, селесао (смеется).

Мы так посмеялись немного. Как это, когда против твоей команды в старте выходит шесть бразильцев? Понятно, что это индивидуально сильные игроки, которые в любой момент могут решить эпизод в игре. Конечно, надо быть осторожными в поединках с такими футболистами.