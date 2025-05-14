Названы стартовые составы Шахтера и Динамо на финал Кубка Украины
Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор
14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет работать Николай Балакин из Киевской области.
Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор стартовых составов.
Ранее в полуфиналах Кубка Динамо разгромило Буковину (4:1), а Шахтер обыграл Полесье (1:0 д.в.)
Названы стартовые составы Динамо и Шахтера на финал Кубка Украины
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо
Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко
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