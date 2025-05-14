Названы стартовые составы Шахтера и Динамо на финал Кубка Украины

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Николай Балакин из Киевской области.

Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор стартовых составов.

Ранее в полуфиналах Кубка Динамо разгромило Буковину (4:1), а Шахтер обыграл Полесье (1:0 д.в.)

Названы стартовые составы Динамо и Шахтера на финал Кубка Украины

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко