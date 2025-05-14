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Кубок Украины
14 мая 2025, 17:23 | Обновлено 14 мая 2025, 18:29
5705
34

Названы стартовые составы Шахтера и Динамо на финал Кубка Украины

Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор

14 мая 2025, 17:23 | Обновлено 14 мая 2025, 18:29
5705
34
Названы стартовые составы Шахтера и Динамо на финал Кубка Украины
Коллаж Sport.ua

14 мая в 18:30 состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сыграют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Николай Балакин из Киевской области.

Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор стартовых составов.

Ранее в полуфиналах Кубка Динамо разгромило Буковину (4:1), а Шахтер обыграл Полесье (1:0 д.в.)

Названы стартовые составы Динамо и Шахтера на финал Кубка Украины

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон Гомес, Эгиналду, Судаков, Кевин, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев стартовые составы Александр Шовковский Марино Пушич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 33
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Артур Отаманчук
У кротов на замену ещё 3 бразилы, а у ДК только панамец и кто тут украинская команда?
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+5
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Артур Отаманчук
Ну что джентельмены поджарим кротятинки.
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+4
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Mbumba
Мбумба говорит: Все кто против ДК рано или поздно побывают на удаве Мбумбы. Мбумба не угрожает, Мбумба констатирует. Мбумба сказал.
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+3
Александр Шевченко
Писда даунбассовцам, спасти их от поражения может только то, если их попросят слить этот матч ради того, чтобы кроты лысого в ЛЕ погоняли в следующем сезоне. Вон уже статейку выкатили аккурат перед матчем, что нужно хернякам, чтобы сыграть в ЛЕ в следующем сезоне. Надеюсь Динамо не поведется на лохметовские подачки, а просто возьмут и вынесут этот днонецкий мусор прямо в ЛК
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+1
Pavel_i_C0
Ого, у лугандонів аж п'ять українців в старті. 
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Це ж було вже
Успіхів Динамо!
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0
Pavel_i_C0
Східнячі сєпари на немитій бамбас-арєнє
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM
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0
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Pavel_i_C0
ДНОнєтск, бамбас - с.....и ви у нас))
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0
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Pavel_i_C0
Білі починають та виграють
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0
Shara
Шуби вже закупили  , чи відкупяться "борзьіми щенками" ? 
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-1
Membrana
Українці Замовляйте Активно Доставки Ашан АТБ Фора Варус Ліки з Аптек Фокстрот Інтертоп Море Пива з Доставкою iPOSТ 
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-1
kadaad
Ярмоленко в основе, минус один у Динамо. Когда до Шовковского это дойдет!?
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-1
Battersea
https://www.youtube.com/watch?v=0D9d9LqjVRU
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Майор Сиськотряс
Бодь очку нашу забанили оказывается   https://sport.ua/news/761232-izvestniy-trener-nazval-mesto-kotoroe-zayme
t-shahter-v-itogovoy-tablitse-upl
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-3
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AK.228
Шахтер - боевым составом … все лучшие на данный момент 
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-3
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v.s0312
Две слабых команды, два слабых тренера даже не знаю кому отдать предпочтение!
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-4
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