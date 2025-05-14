Срна опроверг интерес Шахтера к хавбеку варшавской Легии
Макси Ойеделе донецкому клубу не нужен
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна опроверг информацию, которая сегодня появилась в польской прессе о том, что «горняки» заинтересованы в подписании 20-летнего опорного хавбека варшавской «Легии» и сборной Польши Макси Ойеделе.
«Нас не интересует Макси Ойеделе. Это ложная информация», – сказал Срна.
При этом, источник отмечает, что интерес к Ойеделе от заграничных клубов в настоящий момент действительно есть. Однако речь идет не о «Шахтере», а о клубах из Англии, причем сам Ойеделе также хотел бы вернуться в эту страну, откуда летом минувшего года перебрался в «Легию», а до этого был в молодежных командах «Манчестер Юнайтед».
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