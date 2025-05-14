15 мая на «Эль-Садар» пройдет матч 36-го тура Примеры Испании, в котором «Осасуна» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Осасуна»

Команда достаточно долго играла под руководством Аррасате. Тот поднимал подопечных из Сегунды, и сделал из них боеспособный коллектив. Настолько, что в 2023-м году получилось взять седьмое место при параллельном выходе в финал Кубка страны. Но после того пика уже в 2023/2024 был откровенный спад, что начинался в быстрого вылета в квалификации в Лиге конференций, а закончился откатом на 11-ю позицию в Примере. После такого с Ягобой ожидаемо расстались.

Смена наставника пошла на пользу для клуба из Памплоны. Не все получается при нынешнем тренере, Висенте Морено. Но, главное, Будимир и компания даже сейчас остаются в числе тех, кто еще может, оттеснить конкурентов, занять 8-е место и отправиться в Лигу конференций. В прошлом туре с «Бетисом», на выезде смогли оформить ничью, закончив на 1-1.

«Атлетико»

Клуб прошлый сезон закончил на четвертой позиции в Ла Лиге, оставшись за спиной у «Жироны». Да и в других турнирах толком ничего не получалось в 2023/2024 – отсюда и решение так активно менять состав в то трансферное «окно». И долгое время получалось претендовать на все значимые трофеи. Но оказалось, что не будет снова ни единого титула.

Подопечные Диего Симеоне так и остались немного, но слабее вечных конкурентов. В Лиге чемпионов они по пенальти вылетели от «Реала». А в полуфинале Кубка на гол больше забила «Барселона», причем роковой для столичного клуба мяч он пропустил от каталонцев в Мадриде. И от это пары отстали из-за весенних осечек еще и в Примере. Но в прошлом туре «Реал Сосьедад» разгромили 4-0 – причем все голы лично Серлот оформил к исходу получаса.

Статистика личных встреч

Год назад «Осасуна» победой прервала серию из 11 поражений. Но в январе в столице хозяева снова оформили победные для себя 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что новый разгром у столичного гранда не выйдет. Но победить, с любым счетом, ему точно по силам (коэффициент - 2,08).

Прогноз Sport.ua Осасуна Атлетико Мадрид Победа Атлетико 2,08 Сделать ставку

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