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  4. Шахтер отклонил предложение Наполи по Судакову и назвал свою сумму
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 21:18 |
1240
2

Шахтер отклонил предложение Наполи по Судакову и назвал свою сумму

Неаполитанцы предложили за украинца 35 миллионов евро

14 мая 2025, 21:18 |
1240
2
Шахтер отклонил предложение Наполи по Судакову и назвал свою сумму
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, итальянский «Наполи» сделал «Шахтеру» предложение по трансферу Судакова – 35 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Однако руководство донецкого клуба решило отклонить это предложение. Отмечается, что «Шахтер» выдвинул следующие условия «Наполи» – 40 миллионов фиксированной суммы + процент от будущей перепродажи.

Георгий заключит с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 35 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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Ювентус трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: Napoli Network
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Макс Максов
А чому не 70+30?)
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+2
serhiy
Радуйся сундуков,тебе відпустять тільки тоді коли ти взагалі перестанеш грати ,скоріше ніяк .
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+1
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