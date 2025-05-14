Шахтер отклонил предложение Наполи по Судакову и назвал свою сумму
Неаполитанцы предложили за украинца 35 миллионов евро
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации итальянских СМИ, итальянский «Наполи» сделал «Шахтеру» предложение по трансферу Судакова – 35 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Однако руководство донецкого клуба решило отклонить это предложение. Отмечается, что «Шахтер» выдвинул следующие условия «Наполи» – 40 миллионов фиксированной суммы + процент от будущей перепродажи.
Георгий заключит с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 35 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сглаживание углов провального сезона или «золотой дубль»?
14 мая в 18:30 в Житомире состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25