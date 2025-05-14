Шахтер отклонил предложение Наполи по Судакову и назвал свою сумму

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации итальянских СМИ, итальянский «Наполи» сделал «Шахтеру» предложение по трансферу Судакова – 35 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Однако руководство донецкого клуба решило отклонить это предложение. Отмечается, что «Шахтер» выдвинул следующие условия «Наполи» – 40 миллионов фиксированной суммы + процент от будущей перепродажи.

Георгий заключит с неаполитанцами пятилетний контракт. В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 35 матчей, забил 13 голов и сделал шесть ассистов.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.