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  4. «Мне не 20». Экс-игрок Динамо сказал, готов ли играть за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
14 мая 2025, 15:47 |
1234
0

«Мне не 20». Экс-игрок Динамо сказал, готов ли играть за сборную Украины

Сергей Сидорчук оценил свои шансы на попадание в национальную команду

14 мая 2025, 15:47 |
1234
0
«Мне не 20». Экс-игрок Динамо сказал, готов ли играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» полузащитник бельгийского клуба Сергей Сидорчук оценил собственные возможности играть за национальную сборную Украины.

Последний раз Сергей выходил в составе сборной на чемпионате Европы-2024 против Словакии (2:1).

«Давайте я вам честно скажу, как есть. Мне не 20 лет, я не живу иллюзиями. Сборная меняется, мы же понимаем, что там так же есть много качественных футболистов в центре поля. С ними есть люфт для прогресса. Я не летаю где-то в облаках. Понимаю одно: если я буду стабильным игроком в основе своего клуба, если буду отвечать требованиям главного тренера национальной сборной, то я буду в этой команде», – сказал Сидорчук.

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Андрей Витренко Источник: Football.ua
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