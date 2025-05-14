«Мне не 20». Экс-игрок Динамо сказал, готов ли играть за сборную Украины
Сергей Сидорчук оценил свои шансы на попадание в национальную команду
Полузащитник бельгийского клуба «Вестерло» полузащитник бельгийского клуба Сергей Сидорчук оценил собственные возможности играть за национальную сборную Украины.
Последний раз Сергей выходил в составе сборной на чемпионате Европы-2024 против Словакии (2:1).
«Давайте я вам честно скажу, как есть. Мне не 20 лет, я не живу иллюзиями. Сборная меняется, мы же понимаем, что там так же есть много качественных футболистов в центре поля. С ними есть люфт для прогресса. Я не летаю где-то в облаках. Понимаю одно: если я буду стабильным игроком в основе своего клуба, если буду отвечать требованиям главного тренера национальной сборной, то я буду в этой команде», – сказал Сидорчук.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Макси Ойеделе донецкому клубу не нужен
Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку