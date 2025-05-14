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  4. «Скрыл слабые стороны». Сидорчук рассказал об опыте работы с Луческу
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 14:48 | Обновлено 14 мая 2025, 14:49
305
0

«Скрыл слабые стороны». Сидорчук рассказал об опыте работы с Луческу

Сергей счастлив, что смог поработать с Мирчей

14 мая 2025, 14:48 | Обновлено 14 мая 2025, 14:49
305
0
«Скрыл слабые стороны». Сидорчук рассказал об опыте работы с Луческу
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне футболист бельгийского «Вестерло», Сергей Сидорчук рассказал, как работа с Мирчей Луческу повлияла на него.

«О, он дал мне очень много. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что он смог скрыть мои слабые стороны и превратить их в сильные. Это самое большое, чем он мне помог. С Луческу я укусил Лигу чемпионов. Помню, что мы играли с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Когда ты приезжаешь с тренером с именем, то к тебе сразу другое отношение.

Если помните, тогда с «Бенфикой» работал Жорже Жезуш. И вот он большой акцент делал на том, что «Динамо» тренирует именно Луческу. Тогда за «Бенфику» играл Рома Яремчук, мы общались после матча. И вот он говорил, что в «Бенфике» тщательно разбирали тренерские решения Луческу.

Отношение к этому тренеру в Европе – это как автоматическое отношение к команде, с которой он работает. С уважением, осторожностью, пиететом», – сказал Сидорчук.

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Динамо Киев Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мирча Луческу
Андрей Витренко Источник: Football.ua
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