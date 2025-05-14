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  4. Йожеф САБО: «Суркис приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 20:04 |
839
0

Йожеф САБО: «Суркис приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда»

Экс-игрок киевлян поделился мыслями о премиальных за победу в Классическом

14 мая 2025, 20:04 |
839
0
Йожеф САБО: «Суркис приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о премиальной в Классическом.

– Как думаете, какие сейчас премии в Динамо и Шахтере за победу в очном матче?

– Не знаю, как суммы сейчас платят – в гривнах, долларах или евро. Но Суркис обязательно перед игрой приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда за победу. А уже Шовковский и его помощники будут распределять, кому и сколько. В этом плане Суркис не жадный, он обязательно сделает доплату.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Динамо Киев Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник
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