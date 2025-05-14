Йожеф САБО: «Суркис приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о премиальной в Классическом.

– Как думаете, какие сейчас премии в Динамо и Шахтере за победу в очном матче?

– Не знаю, как суммы сейчас платят – в гривнах, долларах или евро. Но Суркис обязательно перед игрой приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда за победу. А уже Шовковский и его помощники будут распределять, кому и сколько. В этом плане Суркис не жадный, он обязательно сделает доплату.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.