Йожеф САБО: «Суркис приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда»
Экс-игрок киевлян поделился мыслями о премиальных за победу в Классическом
Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о премиальной в Классическом.
– Как думаете, какие сейчас премии в Динамо и Шахтере за победу в очном матче?
– Не знаю, как суммы сейчас платят – в гривнах, долларах или евро. Но Суркис обязательно перед игрой приедет на базу и скажет, какую сумму получит команда за победу. А уже Шовковский и его помощники будут распределять, кому и сколько. В этом плане Суркис не жадный, он обязательно сделает доплату.
Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.
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