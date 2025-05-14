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Кубок Украины
14 мая 2025, 15:29 |
1678
3

Экс-игрок Украины объяснил, почему Шахтер переиграет Динамо в финале

Ярослав Хома считает, что в Житомире «Шахтер» должен прыгнуть выше головы

14 мая 2025, 15:29 |
1678
3
Экс-игрок Украины объяснил, почему Шахтер переиграет Динамо в финале
стадион Полесье

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний финальный матч Кубка Украины по футболу между грандами – «Шахтером» и «Динамо»:

– В Житомире увидим, кто лучше поработал над исправлением ошибок, допущенных в недавнем Классическом в УПЛ на «Арене Львов». Тогда дончане воспользовались грубыми ошибками киевлян в обороне, дважды в дебюте забили и остановились, посчитав дело сделанным.
И были за это наказаны: динамовцы почувствовали изменения в настроении визави, прибавили оборотов и спаслись от поражения, создав с полдюжины голевых моментов.

Убежден, что финалисты постараются избежать тех просчетов, допущенных в апрельском матче. Ведь на кону – победа в кубковом розыгрыше, которая важна прежде всего для «горняков». Все же, для них завоевание «бронзы» в чемпионате – слабое утешение. В Житомире есть возможность несколько реабилитироваться перед своими болельщиками.
Думаю, что именно поэтому «горняки» будут более мотивированными. Нельзя сказать, что сегодня соперники не будут рисковать, но все же динамовцы, которые без пяти минут чемпионы, больше будут рассчитывать на контратаки.

На мой взгляд, дончане чаще будут контролировать мяч, диктовать условия благодаря лучшей технической подготовке, что и поможет им взять верх. Счет? – 2:1.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев инсайд Ярослав Хома
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Fitness.sports
Ярослав Хома за Шахтёр провёл одну игру, за вторую команду шахты 10 игр и аж один гол. 
За национальную сборную одна игра. Классный эксперт.
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Iigor6583
Хто це ???
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