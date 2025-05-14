ВИДЕО. 50 лет первому завоеванному Кубку обладателей Кубков

В сезоне 1974/75 киевское «Динамо» триумфовало в Кубке обладателей Кубков.

На своем пути подопечные Валерия Лобановского преодолели пятерых соперников.

В первом раунде киевская команда встретилась с болгарским «ЦСКА». Как в Киеве, так и в Софии «Динамо» дважды победило со счетом 1:0. Наш будущий соперник по финалу - «Ференцварош» - разбил валлийский «Кардифф» 2:0, 4:0.

Следующим был немецкий «Айнтрахт». Первая игра завершилась победой «Динамо» 3:2. Вторую игру также выиграли подопечные Лобановского - 2:1. У «Ференцвароша» было два тяжелых матча против «Ливерпуля». В Англии команды сыграли 1:1, а в Венгрии - 0:0. Благодаря этому команда из Будапешта прошла дальше.

В четвертьфинале «Динамо» прошло турецкий «Бурсаспор» - 2:0, 1:0. Что же касается венгров, то они обыграли шведский «Мальме» - 3:1, 1:1.

Нидерландский ПСВ также не смог остановить ребят Лобановского. Первую игру «динамовцы» выиграли 3:0, а вторую проиграли 1:2. «Ференцварош» одолел югославскую «Црвену Звезду» - 2:1, 2:2.

В финале «Динамо» не заметило соперника. Венгерский «Ференцварош» уступил со счетом 3:0. Дублем отметился Владимир Онищенко, а также один гол забил Олег Блохин.

Кубок Кубков-1974/1975. Финал

«Динамо» (Киев) – «Ференцварош» (Будапешт) – 3:0

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Решко, Фоменко, Матвиенко, Трошкин, Мунтян, Колотов, Онищенко, Буряк, Блохин

«Ференцварош»: Геци, Мартош, Патаки, Раб, Медьеши, Юхас, Нилоши (Онхаус, 60), Муха, Сабо, Мате, Мадьяр

Голы: Онищенко (18, 39), Блохин (67).