Инструкция для фаната: за кого болеть во всех больших майских финалах?

В мае нас ожидают аж 7 больших кубковых финалов – 4 национальных (Англия, Италия, Германия, Франция) и 3 международных (ЛЧ, ЛЕ и ЛК). Классический вопрос: за кого болеть? Понятно, что фанатам клубов-участников финалов – за своих любимцев. А остальным? Этот текст – именно для тех, кто еще не определился. Попробуем рассмотреть каждый из финалов с ракурса «а чей триумф был бы лучшим для футбола?». Конечно, мы не можем знать наверняка, но спрогнозировать на основе уже увиденного и пережитого – вполне. Сразу отмечу, что, по моему субъективному мнению, лучшая для футбола победа в финале – та, которая подарит больше положительных эмоций, но не только здесь и сейчас (иначе можно было бы «топить» за одних только андердогов) – еще и на определенной дистанции. Если кто-то слабый выиграет национальный кубок и будет играть в ЛЕ, то заслужил, нет вопросов, но будет ли этот клуб конкурентным в Европе, сможет ли подарить нам какие-то памятные моменты или матчи на международной арене, будет ли его квалификация в ЛЕ справедливой? Если «нет» является ответом на все эти вопросы, то, возможно, оно того не стоит.

Для удобства пойдем в хронологической последовательности финалов. Первый – уже 14-го мая, последний – 31-го.

14.05. Милан – Болонья

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В чемпионате Италии команды на соседних строчках, преимущество «Болоньи» составляет 2 балла, но «Милан» имеет лучший темп набора пунктов (3 тура побеждает, оппонент 3 тура не выигрывает) – следовательно, по итогам сезона Серии А эти коллективы финишируют где-то рядом, а «кто выше?» – вопрос с шансом угадать 50 на 50. Причем, очень вероятно, закончат вне зоны еврокубков, а если даже повезет, то один из них – на позиции, которая позволит выступать лишь в Лиге конференций. Иными словами, кубковый финал между командами – это возможность гарантировано выступать в престижном европейском турнире для победителя и риск вообще не выйти на международную арену осенью для того, кто проиграет. Ставки высоки. И если смотреть именно с этой стороны, то более-менее очевидно: надо болеть за «Болонью». Во-первых, она просто является меньшим клубом – следовательно, без еврокубков сделает шаг назад в развитии (мы потеряем топ-команду). А вот «Милан» – это известный бренд. Он переживет и сможет пригласить в свой состав сильных футболистов летом даже без участия в ЛЕ.

Во-вторых, и это даже более весомый аргумент: победа «Милана» могла бы поощрить клубы как минимум Серии А к хаотичному управлению. Потому что свежая работа боссов этого гранда – именно такая. Когда ушел Пиоли, они позвали Фонсеку – едва ли не антагониста итальянца, потому что размеренный и прагматичный футбол первого и дисциплинированный и интенсивный футбол второго – это просто разные миры. Глупое решение на бумаге – оно и не окупилось. А смена Фонсеки, который полгода учил команду атаковать позиционно, на Консейсау, лучшие матчи с которым «Порту» провел в едва ли не автобусном режиме, еще и посреди сезона – это вообще как прикол. Тоже не сработало. Нужны последовательность и возможность наследования любым новым тренером работы его предшественника. Потому что строить с нуля каждые полгода – это не вариант. В «Милане» этого не понимают. Поэтому команда выбросила сезон в мусорку. Если даже после такого выиграет кубок и будет играть в ЛЕ, то это даст знак другим: можете увольнять хоть по 10 тренеров за сезон, все равно будете иметь шанс быть успешными. Будет ли это хорошо для футбола? Вопрос риторический.

Болеть за «Болонью»

17.05. Кристал Пэлас – Манчестер Сити

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Давайте честно: вот для «Манчестер Сити» – Гвардиолы, футболистов, руководства – по большому счету вообще все равно, выиграет ли он кубок. Может, фанатам и будет приятно, что их команда победила хотя бы где-то, но это и все. Такая победа не спасет сезон, даже Пеп отмечал этот факт. Место в еврокубках? «Горожане» будут иметь его и так, еще и в ЛЧ, если не провалятся на финише. В Англии чаще любой другой большой футбольной страны на кубковые матчи топ-клубы выставляют резервы, потому что выигрывать, конечно, приятно, но приоритет – сохранение сил, поэтому ценность «чашки» сомнительна (меньше, чем, например, в Испании или Германии). Трамплин для дальнейшего развития? В прошлом году этот трофей выиграл «МЮ», и где «дьяволы» сейчас? Поэтому победа «Сити» в решающем матче Кубка Англии не даст футболу ничего. Команда даже не упала настолько низко, чтобы мы удивлялись выигранному ею турниру, поэтому в момент вручения трофея мы просто выключим трансляцию: мы уже это видели, на экране будет происходить что-то совершенно обыденное.

Но с другой стороны: победа «Пэлас» не то что ничего не даст футболу, но даже кое-что отберет у него. Команда в лиге с 13-го года. Чего достигла за это время, то есть более чем десятилетие? Ни одного финиша выше 10-й или ниже 15-й строчки – это крутой и стабильный середняк, но не более. Некоторые сезоны «орлы» провели со слабым составом, некоторые – с сильным, но итог всегда одинаковый: на последние туры команда выходит без турнирной мотивации. Это 12-й клуб АПЛ по цене состава, а по котировкам перед стартом розыгрыша «Пэлас» был одним из главных претендентов на 7-е место – должен был стать одним из лучших без учета «большой шестерки». И не справился. Не прыгнул выше головы. Эзе, Сарр и Матета – крутые, а Гласнер – сильный тренер. Но если эта банда выиграет Кубок Англии, то будет играть в ЛЕ вместо, например, «Ноттингема», а в ЛК не пустит «Брентфорд» или «Брайтон». Насколько это будет справедливо? Хочется видеть в Европе от Англии больше играющих команд. Тогда лучше без «Кристал Пэлас», чем с ним.

Болеть за «Манчестер Сити»

21.05. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

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Вот и первый еврокубковый финал месяца, еще и какой – с самыми большими ставками. Нет, серьезно. Например, поражение «ПСЖ» или «Интера» в финале ЛЧ не заставят нас сказать, что «команда провалила сезон». Нет, и парижане, и миланцы были крутыми, мы будем признавать их достижения при любом результате. А вот в ЛЕ совсем по-другому, потому что команда, которая здесь проиграет, автоматически станет главным лузером сезона – и закроет для себя путь наверх турнирной таблицы АПЛ на, возможно, годы. «МЮ» и «Тоттенхэм» – худшие клубы АПЛ без учета новичков, которые дружно зашли и ушли через год. 16-е и 17-е места, это именно аутсайдеры. Конечно, могли бы быть несколько выше, если бы не забили на чемпионат в какой-то момент, но максимум для обоих – финиш где-то на 11-12-й позициях, то есть все равно во второй половине таблицы. Поэтому с составами точно что-то не то, а без участия в еврокубках существенно улучшить положение не получится. Например, захочет «МЮ» позвать Дьекереша, а тот откажет: зачем ему терять год и выступать в составе команды, которая не играет в ЛЧ?

Тогда будем отталкиваться именно от этого: у кого больше заберет поражение в ЛЕ? Как по мне, ответ очевиден: у «Ман Юнайтед». У «Тоттенхэма» был исторически успешный отрезок, в течение которого команда стабильно выступала в ЛЧ и однажды даже в финале турнира сыграла. Вы помните большие трансферы под это? Нет, потому что таких и не было. «Тоттенхэм» растил своего Кейна, а подписывал Моуру и Бергвейна – хороших игроков, но отнюдь не звезд. Потому что такая политика: клуб не готов тратить много. Еще и имидж: он не побеждает, поэтому не является привлекательным для игроков, которые идут за титулами. Будет ли усиление под ЛЧ на этот раз? Да. Сильное ли? Нет. Приедут ли топ-футболисты? Вряд ли. «МЮ» все еще выезжает на имени и готов тратиться, поэтому победа в ЛЕ – это приобретение Дьекереша или Осимхена как минимум. Звезды, хотя бы 2-3, подтянутся. И в таком случае команда сможет быть конкурентоспособной в ЛЧ, проведет пару-тройку матчей, которые отпечатаются в нашей памяти, уже на этапе лиги. Еще и в Манчестере ситуация с тренером понятна (Аморим получит время и шанс), в отличие от Лондона, где Постекоглу не начнет с командой новый сезон... «Дьяволы» с большей вероятностью воспользуются шансом на то, чтобы вылезти из ямы, если выиграют в финале.

Болеть за «Манчестер Юнайтед»

24.05. ПСЖ – Реймс

Честно и прямо: я не вижу смысла болеть здесь за «Реймс». Будет ли эффект «вау» от его победы? Будет, 100%, ведь соперник – объективно сильный, один из сильнейших в Европе. В прошлом сезоне здесь был молодой тренер Стилл, там еще за него можно было болеть, ведь «парень из народа» и вундеркинд. Но теперь нет и его. Состав также без звезд настоящего или будущего. «Брест» в этом сезоне продемонстрировал, что маленькие клубы Франции даже под ЛЧ не усиливаются, поэтому и «Реймс» под ЛЕ не станет. В чемпионате вообще рискует вылететь (2 очка над красной зоной), поэтому уровень его игры – невысокий. На пути к финалу «Реймс» прошёл только 2-е команды из Лиги 1, обе – по пенальти. То есть не переигрывал, просто имел более крепкие нервы. В полуфинале он играл вообще едва ли не против любителей (4-я лига страны), то есть ему повезло с сеткой, так что в случае его победы в решающем матче это не будет красивой историей. Если уж все так, пусть выиграет «ПСЖ» и с золотым дублем подходит к финалу ЛЧ: тогда будем иметь интригу относительно требла команды до конца месяца.

Болеть за «ПСЖ»

24.05. Арминия – Штутгарт

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Тренер Хенесс будто никуда уходить летом не собирается, да и боссы, если он выиграет Кубок Германии и выведет клуб в ЛЕ, не будут иметь к нему вопросов. Конечно, сезон в исполнении «Штутгарта» не лучший, но чего мы ожидали от команды в ее дебютный год в еврокубках? Для большинства футболистов это был их первый опыт игры на международной арене. Для тренера – также. И даже так клуб подарил нам памятные матчи против «Реала» (1:3, но по игре «швабы» были не хуже и боролись до самого конца) и «Ювентуса» (1:0, первое поражение Мотты в Турине). В чемпионате не вывез, но сейчас имеет -4 от зоны еврокубков – это не провал точно. Если бы не матчи в Европе, «Штутгарт» был бы в топ-шестерке. Если сыграет в ЛЕ, то продолжит зажигать. Даже в этом сезоне его матчи – одни из самых результативных в Бундеслиге (3.4 гола за 90 минут). Команда будет претендовать на победу в ЛЕ, еще и в зрелищной манере. Объективно: «Штутгарт» нужен нам на международной арене. Больше, чем «Арминия».

Но вот в случае «Арминии» победа в финале – действительно красивая история. Это не «Реймс», дошедший до решающей игры благодаря хорошему жребию и ценой позорных выступлений в лиге. Во-первых, «Арминия» – (почти) чемпион 3-й лиги Германии. Достаточно просто выиграть дома в последнем туре. То есть она провела не хороший розыгрыш Кубка – а крутой сезон вообще. Во-вторых, ее путь по турниру – героический. Самым слабым соперником был «Ганновер» из Б2, далее – только оппоненты из высшей лиги. И пусть еще вы скажете «фе» относительно побед над «Унионом» и «Вердером», но выигрыши в матчах с «Фрайбургом» и «Байером» – это действительно круто и не кроется. Вообще всем «Арминия» забила хотя бы дважды, а еще ни разу не ушла ни в серию пенальти, ни даже в овертаймы: решала вопрос в основное время. Пожалуй, не может быть незаслуженных побед в финале Кубка Германии, но если «Арминия» выиграет, то эта будет самая заслуженная из всех возможных.

А еще мы уже много лет не видели в странах с топ-лигами победителей кубков из низших дивизионов. Интриг куча. Например, насколько способен коллектив из низшей лиги быть конкурентным на европейской арене? Сможет ли он подписать крутых игроков ради усиления несмотря на то, что целый год будет играть только в Б2? Достаточен ли буст в виде участия в ЛЕ для того, чтобы сразу выиграть Б2 после победы в Б3? Ведь вы же понимаете, руководство будет закладываться на прибыль от ЛЕ, поэтому сможет тратить много уже этим летом и не рисковать уйти в минус. За этим будет интересно наблюдать, а новый формат ЛЕ позволит делать это не 6 матчей, как это было раньше, а хотя бы 8-10 («Арминия» будет иметь шансы выйти в плей-офф). Я не знаю, сколько поединков команды я посмотрю в новом сезоне, если она все же сыграет в ЛЕ, но я точно буду искать ее матч в списке, чтобы узнать, как там у нее дела. Уверен, не только я. Да, «Арминия» вместо «Штутгарта» в Европе – это о меньшей конкуренции, но это точно справедливо, точно крутая история и точно куча интриг. Оно того стоит.

Болеть за «Арминию»

28.05. Бетис – Челси

Я, вот честно, не понимаю, зачем проводить финал Лиги конференций между финалами ЛЕ и ЛЧ. Еще и на неделе, когда все будут говорить только о «ПСЖ» и «Интере». Вроде было бы уместнее играть финалы в порядке по статусу от наименее престижного к наиболее, чтобы «разогреть» аудиторию постепенно к главному «выступлению»... А так будем иметь финал Лиги конференций после важного матча в ЛЕ и перед главным поединком сезона в ЛЧ. Зачем? Впрочем, работаем с тем, что есть. Ценность трофея сомнительна, ведь победитель финала получит прямую путевку в ЛЕ, а что «Бетис», что «Челси» должны квалифицироваться в этот турнир через чемпионат (а могут вообще в ЛЧ). Ранее мы по каждому матчу рассуждали «а что эта команда покажет в Европе в следующем сезоне, если победит?». Но здесь это неуместно, потому что все равно обе в Европе сыграют, а сам факт выигрыша ЛК не будет ключевым аргументом в переговорах с потенциальными новичками летом.

Тогда главное: какой результат будет более справедливым и подарит нам больше эмоций? Здесь победа «Бетиса». Пожалуй, самый сильный оппонент «Челси» за целый сезон в ЛК – это «Копенгаген». Или «Гент». А единственный из топ-лиг – «Хайденхайм», который ещё из Бундеслиги может успеть вылететь. Ну, вы поняли: это был очень простой путь. «Бетису» было ненамного тяжелее, но победа над «Фиорентиной» в полуфинале – весомая. Ещё и с учётом того, что команда забила победный в ОТ на чужом поле... То есть путь испанцев был тяжелее. А ещё у них гораздо менее ценный состав. «Челси» – клуб с финансовыми возможностями регулярно играть в полуфинале ЛЧ. Но он здесь, в ЛК, где в полуфинале приходится побеждать «Юргорден». Насколько это честно? А насколько много эмоций нам подарит победа команды, которая изначально была значительно сильнее всех остальных в турнире? Думаю, мало. К тому же, «Челси» выступает в ЛК не из-за достижений прошлого сезона – скорее в качестве наказания, потому что его провалила и не квалифицировалась в более статусный турнир. А получать награду за отбывание наказания – это по меньшей мере странно.

Болеть за «Бетис»

31.05. ПСЖ – Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

Главное блюдо и, забегая несколько вперед, самое трудное решение. Победа «Интера» в финале могла бы стать доказательством того, что в футболе можно побеждать без больших денежных вкладов. И нет, этот комментарий не касается именно «ПСЖ» – он касается всех топ-команд, которые тратят много на трансферы и содержание своих звезд. Тут и «Бавария» с «Реалом» – успешные проекты, которые почти не тратят деньги неудачно. Но все равно главное – то, что тратят. И много. «Интер» этого не делает. За сезон он не потратил и 80-и миллионов евро на приобретения, а самый дорогой трансфер – Фраттези за 31. «ПСЖ» за одного лишь Кварацхелию отдал 70... «Интер» побеждает не из-за крутого состава или денег – из-за хорошей работы спортивных директоров (удачные подписания за копейки) и тренера, создавшего один из самых управляемых механизмов в Европе. Ну вот серьезно, первый гол «Интера» во втором матче с «Барселоной» пришел после того, как один вингбек, который вообще-то должен быть привязан к бровке, отобрал в центре и отдал за спину защитникам на другого вингбека – также в центр. Ни один клуб Европы так не умеет, а «Интер» – да. Потому что Индзаги.

Победа старой версии «ПСЖ» – с Мбаппе, Неймаром и Месси – в ЛЧ означала бы, помимо прочего, и увеличение веса денег в футболе. Тогда бы все сказали, что французы выиграли из-за того, что самые богатые. И были бы отчасти правы. До сих пор ли «ПСЖ» богат? Да, несомненно. Побеждает ли он именно из-за этого? Точно нет. Сейчас «ПСЖ» – самая сбалансированная команда Европы, которая умеет на поле чуть ли не все. В 1/8 она выиграла у «Ливерпуля» в игре на встречных курсах в Англии. В четвертьфинале разобрала автобус «Виллы» в Париже. В полуфинале много терпела и обороняла результат в игре без мяча против «Арсенала». Деньги могут дать тебе лучших футболистов, но не гарантируют тебе крутой игры в футбол. А «ПСЖ» играет круто. Какое слабое место команды? Возможно, она несколько теряется под большим давлением, когда соперник прет всем составом. Но Париж прошел двух подряд оппонентов даже при таком сценарии, поэтому и здесь нет нареканий как таковых. Это почти идеальная команда. И такой ее сделал Энрике, который просил футболистов под свой футбол и свои требования. Если «ПСЖ» победит в финале ЛЧ, то это будет пример для всех: вот так бывает, когда ставишь на систему, а не отдельных исполнителей; вот так надо распоряжаться деньгами.

Победа «ПСЖ» – это требл и история, потому что первая за все время существования клуба. Победа «Интера» – тоже история, потому что первая за многие годы доминирования команд, имеющих полные карманы денег. Как кинематографический сюжет, также приблизительное равенство – парижское переосмысление подхода к развитию проекта против миланского топ-менеджмента, творящего чудеса. Трудно. Здесь прямо-таки 50 на 50 для меня. Но давайте назову «Интер», потому что «ПСЖ» с его нынешним подходом и с Энрике еще вернется в финал, как вариант – уже в следующем сезоне. Состав итальянцев – старый, поэтому летом стартует перестройка. Когда еще «Интер» и вообще какая-то команда без денег будет иметь шанс выиграть ЛЧ – большой вопрос. Будет несколько логичнее, если победит тот, кому больше надо. А надо больше тому, для кого эта возможность – вероятно, последний шанс.

Болеть за «Интер».