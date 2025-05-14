Наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска может покинуть свою должность после завершения текущего сезона.

Руководство «синих» недовольно результатами клуба в нынешнем сезоне, несмотря на выход в финал Лиги конференций. Источник сообщает, что наставник пребывает под большим давлением со стороны боссов и может уйти в другой чемпионат.

В услугах итальянского специалиста заинтересована «Рома», в составе которой выступает форвард сборной Украины Артем Довбик. Тренер римского коллектива Клаудио Раньери имеет теплые отношения с Энцо и уверен, что его коллега сможет улучшить результаты «волков» в следующем сезоне.

Сам Мареска пока не определился со своим будущим и хочет дождаться завершения нынешнего сезона. На данный момент, «Челси» занимает пятое место в Английской Премьер-лиге, а также сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса» (28 мая).