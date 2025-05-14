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Англия
14 мая 2025, 13:27 | Обновлено 14 мая 2025, 13:32
420
3

Наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику

В услугах Энцо Марески заинтересована итальянская «Рома»

14 мая 2025, 13:27 | Обновлено 14 мая 2025, 13:32
420
3
Наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска может покинуть свою должность после завершения текущего сезона.

Руководство «синих» недовольно результатами клуба в нынешнем сезоне, несмотря на выход в финал Лиги конференций. Источник сообщает, что наставник пребывает под большим давлением со стороны боссов и может уйти в другой чемпионат.

В услугах итальянского специалиста заинтересована «Рома», в составе которой выступает форвард сборной Украины Артем Довбик. Тренер римского коллектива Клаудио Раньери имеет теплые отношения с Энцо и уверен, что его коллега сможет улучшить результаты «волков» в следующем сезоне.

Сам Мареска пока не определился со своим будущим и хочет дождаться завершения нынешнего сезона. На данный момент, «Челси» занимает пятое место в Английской Премьер-лиге, а также сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса» (28 мая).

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 3
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TarasTaras94
Боси Челсі самі не знають, що хочуть. Мареска витягнув команду команду з дна і повернув у боротьбу за місце в ЛЧ, а воно знову незадоволені 
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Обсервер Влад
Довбика до того часу сплавлять куди подалі
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