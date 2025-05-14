Наставник английского гранда может перебраться в Рим к Довбику
В услугах Энцо Марески заинтересована итальянская «Рома»
Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска может покинуть свою должность после завершения текущего сезона.
Руководство «синих» недовольно результатами клуба в нынешнем сезоне, несмотря на выход в финал Лиги конференций. Источник сообщает, что наставник пребывает под большим давлением со стороны боссов и может уйти в другой чемпионат.
В услугах итальянского специалиста заинтересована «Рома», в составе которой выступает форвард сборной Украины Артем Довбик. Тренер римского коллектива Клаудио Раньери имеет теплые отношения с Энцо и уверен, что его коллега сможет улучшить результаты «волков» в следующем сезоне.
Сам Мареска пока не определился со своим будущим и хочет дождаться завершения нынешнего сезона. На данный момент, «Челси» занимает пятое место в Английской Премьер-лиге, а также сыграет в финале Лиги конференций против испанского «Бетиса» (28 мая).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 мая в 18:30 в Житомире состоится финальный матч Кубка Украины 2024/25
Макси Ойеделе может перебраться в Украинскую Премьер-лигу