Такого еще не было. В следующем сезоне Челси может выбрать евротурнир

Лондонский «Челси» в следующем сезоне может получить право выбора еврокубка, в котором хочет выступать.

Это может произойти в том случае, если «пенсионеры» победят в Лиге конференций и завершат чемпионат в зоне Лиги чемпионов.

Конечно же, абсурдным было бы решение отказываться от самого престижного евротурнира, но факт остается фактом.

Такое правило прописано в регламенте Лиги конференций, ведь турнир был рассчитан на команды, которые с малой вероятностью борются во внутреннем чемпионате за места в Лиге чемпионов.

Сейчас «Челси» находится на 5-й строчке в Английской Премьер-лиге, что дает им право начать следующий сезон с квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Победа же в Лиге конференций дает право напрямую выйти в основной раунд Лиги Европы.

В финале «Челси» встретится с «Бетисом». Матч состоится в польском городе Вроцлав 28 мая.