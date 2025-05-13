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Англия
13 мая 2025, 15:14 | Обновлено 13 мая 2025, 16:22
1424
1

Такого еще не было. В следующем сезоне Челси может выбрать евротурнир

Подопечные Энцо Марески претендуют на Лигу чемпионов и Лигу Европы

13 мая 2025, 15:14 | Обновлено 13 мая 2025, 16:22
1424
1
Такого еще не было. В следующем сезоне Челси может выбрать евротурнир
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в следующем сезоне может получить право выбора еврокубка, в котором хочет выступать.

Это может произойти в том случае, если «пенсионеры» победят в Лиге конференций и завершат чемпионат в зоне Лиги чемпионов.

Конечно же, абсурдным было бы решение отказываться от самого престижного евротурнира, но факт остается фактом.

Такое правило прописано в регламенте Лиги конференций, ведь турнир был рассчитан на команды, которые с малой вероятностью борются во внутреннем чемпионате за места в Лиге чемпионов.

Сейчас «Челси» находится на 5-й строчке в Английской Премьер-лиге, что дает им право начать следующий сезон с квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Победа же в Лиге конференций дает право напрямую выйти в основной раунд Лиги Европы.

В финале «Челси» встретится с «Бетисом». Матч состоится в польском городе Вроцлав 28 мая.

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Лига конференций Английская Премьер-лига Лига чемпионов Лига Европы Челси Бетис чемпионат Англии по футболу Энцо Мареска
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
В АПЛ така заруба за місця в ЛЧ, що Челсі може і випасти з боротьби
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