Букмекеры оценили шансы Шахтера и Динамо накануне финала Кубка Украины

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы коллективов на победу в турнире. Фаворитом специалисты считают подопечных Марино Пушича:

Победа Шахтера (основное время) – 2.50

Ничья – 3.35

Победа Динамо (основное время) – 2.92

За всю историю проведения Кубка Украины донецкий клуб побеждал в нем 14 раз, еще в шести случаях «Шахтер» останавливался за шаг до триумфа. На счету киевского «Динамо» – 13 титулов и пять вторых мест.

В сезоне 2023/24 в финале Кубка «горняки» одолели полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.