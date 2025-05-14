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Кубок Украины
14 мая 2025, 12:04 | Обновлено 14 мая 2025, 12:07
429
5

Букмекеры оценили шансы Шахтера и Динамо накануне финала Кубка Украины

Решающий матч турнира состоится 14 мая в Житомире

14 мая 2025, 12:04 | Обновлено 14 мая 2025, 12:07
429
5
Букмекеры оценили шансы Шахтера и Динамо накануне финала Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Динамо

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы коллективов на победу в турнире. Фаворитом специалисты считают подопечных Марино Пушича:

  • Победа Шахтера (основное время) – 2.50
  • Ничья – 3.35
  • Победа Динамо (основное время) – 2.92

За всю историю проведения Кубка Украины донецкий клуб побеждал в нем 14 раз, еще в шести случаях «Шахтер» останавливался за шаг до триумфа. На счету киевского «Динамо» – 13 титулов и пять вторых мест.

В сезоне 2023/24 в финале Кубка «горняки» одолели полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев котировки букмекеров азарт
Николай Титюк Источник
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Комментарии 5
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Gargantua81
на фавбет сейчас побела Шахтера 2.50, вчера была 2.40.
а где 2.28 ?
побела Динамо сейчас 2.92 а не 3.25
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AK.228
Интересно , когда последний раз Динамо было фаворитом в матче с Шахтером!?
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