Букмекеры оценили шансы Шахтера и Динамо накануне финала Кубка Украины
Решающий матч турнира состоится 14 мая в Житомире
14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы коллективов на победу в турнире. Фаворитом специалисты считают подопечных Марино Пушича:
- Победа Шахтера (основное время) – 2.50
- Ничья – 3.35
- Победа Динамо (основное время) – 2.92
За всю историю проведения Кубка Украины донецкий клуб побеждал в нем 14 раз, еще в шести случаях «Шахтер» останавливался за шаг до триумфа. На счету киевского «Динамо» – 13 титулов и пять вторых мест.
В сезоне 2023/24 в финале Кубка «горняки» одолели полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.
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