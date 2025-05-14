Леоненко назвал футболиста, из-за которого Шахтер не смог одолеть Динамо

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Бывший украинский футболист Виктор Леоненко сделал свой прогноз на предстоящее противостояние, а также вспомнил поединок этих команд в 11-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Классическое всегда славилось беспринципной игрой, драками и удалениями. Как думаете, в кубковом матче будут красные карточки?

– Вы ставку хотите поставить? (смеется, – прим). Если в таком матче будут удаления, то можно сразу сказать, что это очень глупые футболисты, как Крыськив в первом круге. Если бы он не получил красную, то «Шахтер» точно не проиграл бы, а возможно, и выиграл. В той игре «горняки» вели в счете и выглядели лучше, чем «Динамо», – считает Леоненко.

27 октября киевский и донецкий клубы не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью. На 61-й минуте полузащитник Дмитрий Крыськив получил красную карточку и оставил «Шахтер» в меньшинстве.