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  4. Леоненко назвал футболиста, из-за которого Шахтер не смог одолеть Динамо
Кубок Украины
14 мая 2025, 10:21 |
901
0

Леоненко назвал футболиста, из-за которого Шахтер не смог одолеть Динамо

Бывший футболист раскритиковал действия Дмитрия Крыськива в матче первого круга

14 мая 2025, 10:21 |
901
0
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Шахтер не смог одолеть Динамо
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Бывший украинский футболист Виктор Леоненко сделал свой прогноз на предстоящее противостояние, а также вспомнил поединок этих команд в 11-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Классическое всегда славилось беспринципной игрой, драками и удалениями. Как думаете, в кубковом матче будут красные карточки?

– Вы ставку хотите поставить? (смеется, – прим). Если в таком матче будут удаления, то можно сразу сказать, что это очень глупые футболисты, как Крыськив в первом круге. Если бы он не получил красную, то «Шахтер» точно не проиграл бы, а возможно, и выиграл. В той игре «горняки» вели в счете и выглядели лучше, чем «Динамо», – считает Леоненко.

27 октября киевский и донецкий клубы не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью. На 61-й минуте полузащитник Дмитрий Крыськив получил красную карточку и оставил «Шахтер» в меньшинстве.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Дмитрий Крыськив
Николай Титюк Источник
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