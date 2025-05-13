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  4. Маркевич назвал главную проблему для Шовковского в финале Кубка Украины
Кубок Украины
13 мая 2025, 21:14 |
2678
0

Маркевич назвал главную проблему для Шовковского в финале Кубка Украины

Именитый тренер считает, что некем заменить травмированного Дениса Попова

13 мая 2025, 21:14 |
2678
0
Маркевич назвал главную проблему для Шовковского в финале Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого поединка известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы команд на победу, а также признался, что главному тренеру Александру Шовковскому будет крайне тяжело заменить травмированного защитника Дениса Попова:

– «Шахтер» всегда делал ставку на наступление, комбинационный футбол, а «Динамо» в последнее время под руководством Александра Шовковского тоже пытается действовать в атакующей манере. Вот почему убежден, что соперничество будет идти на встречных курсах. Очень многое будет зависеть от того, как оппоненты будут играть у своих владений, потому что именно оборона является их уязвимым местом.

– А здесь еще у киевлян под вопросом участие ключевого защитника Дениса Попова. Кто его может заменить?

– Думаю, этот кадровый вопрос очень беспокоит руководителя Александра Шовковского. Ведь на некоторых позициях у «Динамо» практически отсутствует конкуренция, в частности, в центре обороны.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Мирон Маркевич Денис Попов Александр Шовковский инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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