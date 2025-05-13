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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Чехарда вокруг Пушича может помешать Шахтеру в финале»
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 18:13 |
990
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Чехарда вокруг Пушича может помешать Шахтеру в финале»

Бывший тренер сборной Украины – о будущем финале Кубка Украины

13 мая 2025, 18:13 |
990
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чехарда вокруг Пушича может помешать Шахтеру в финале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от финала Кубка Украины по футболу, в котором 14 мая в Житомире встретятся гранды: «Динамо» и «Шахтер»:

– Думаю, что более раскрепощенными будут динамовцы. Все же, с главной задачей на сезон: возвращением чемпионского титула они практически справились, тогда как «горнякам» еще предстоит приложить максимум усилий, чтобы выиграть хотя бы один трофей.

– По вашему мнению, команды будут действовать осторожно или будут заточены на атаку?

– «Шахтер» всегда делал ставку на наступление, комбинационный футбол, а «Динамо» в последнее время под руководством Александра Шовковского тоже пытается действовать в атакующей манере. Вот почему убежден, что соперничество будет идти на встречных курсах. Очень многое будет зависеть от того, как оппоненты будут играть у своих владений, потому что именно оборона является их уязвимым местом.

– А здесь еще у киевлян под вопросом участие ключевого защитника Дениса Попова. Кто его может заменить?

– Думаю, этот кадровый вопрос очень беспокоит руководителя Александра Шовковского. Ведь на некоторых позициях у «Динамо» практически отсутствует конкуренция, в частности, в центре обороны.

– А может Шовковский рискнет и доверит роль стоппера Владимиру Бражко, как это было в одном из матчей чемпионата?

– Не думаю, слишком велик риск, тем более, что в последнее время Бражко притормозил. Если откровенно, то я ждал от него большего, ведь у него есть все, чтобы быть на виду: фактура, сильный и точный удар, цепкость. Пока его на месте опорного полузащитника нельзя назвать незаменимым в «Динамо». Обидно, когда не оправдывают надежд.

А вот в чем добавило «Динамо» так это в разнообразии: оно может продуктивно действовать вторым номером, рассчитывая на скорый переход в атаку, в позиционном наступлении и активности в переходной фазе, когда благодаря качественному отбору усложняется жизнь визави уже на его половине поля. Вот еще бы динамовцам избавиться от огрехов в обороне, которые давят на всю команду.

– За счет чего «горняки» могут заставить нервничать киевлян?

– Это должно быть сочетание командных действий с утонченным индивидуальным мастерством лидеров донецкого клуба. Хотя удивляют перепады в игре чемпиона, такое впечатление, что «горнякам» не хватает сил на все 90 минут.

Также многое будет зависеть от того, будут ли «горняки» сплоченными. Знаете, как бы чехарда вокруг их наставника Марино Пушича не повредила «Шахтеру». Что-то похожее мы уже наблюдали в прославленном мадридском «Реале», когда долгое время было неизвестно остается ли у руля легендарный Карло Анчелотти, кто придет ему на замену?

В итоге все закончилось фиаско, испанский гранд с его фантастическим составом исполнителей умудрился проиграть все турниры, в которых участвовал. Ибо каждый тянул одеяло в свою сторону.

Похожая ситуация и с Пушичем. Еще задолго до завершения сезона в СМИ появились сообщения, что руководство ФК «Шахтер» ведет переговоры с преемником боснийского тренера, хотя у того еще долговременный контракт. Сложно сказать, насколько соответствует действительности информация, что «Шахтер» близок к приглашению турецкого специалиста Арды Турана, но эта чехарда на тренерском мостике может негативно повлиять на микроклимат в команде. По-моему, каждый трансфер нуждается в тишине. Остается надеяться, что ранг турнира заставит амбициозных горняков максимально сплотиться. Иначе неприятностей не избежать.

– Все же, создается впечатление, что выше вы расцениваете шансы «Динамо».

– Нет, я считаю, что силы участников – равные. А дальше все будет зависеть от того, в какой спортивной форме подойдут участники к решающему противостоянию, обойдется ли без травм лидеров, сработают ли домашние заготовки тренеров или на высоте будут вратари. Ну и главное, что времени на раскачку не будет, – считает Маркевич.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Мирон Маркевич Александр Шовковский Марино Пушич Владимир Бражко Денис Попов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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