«Все еще сомневался». Легенда Реала прокомментировал Эль-Классико
Тони Кроос не особо верил в свой бывший клуб
Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал Эль-Классико, по итогам которого «сливочные» уступили «Барселоне» со счетом 3:4.
«Даже после счета 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала», если честно. Для меня это было благословением – повести в счете 2:0.
«Барселона продолжила играть как ни в чем не бывало. Нельзя сказать, что они боятся проиграть. «Реал» Мадрид все еще сомневался после этих 2:0».
Ранее сообщалось о том, что Тони Кроос отреагировал на катастрофу «Барселоны» в матче с «Интером».
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