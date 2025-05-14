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Испания
14 мая 2025, 11:23 | Обновлено 14 мая 2025, 11:24
537
0

«Все еще сомневался». Легенда Реала прокомментировал Эль-Классико

Тони Кроос не особо верил в свой бывший клуб

14 мая 2025, 11:23 | Обновлено 14 мая 2025, 11:24
537
0
«Все еще сомневался». Легенда Реала прокомментировал Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал Эль-Классико, по итогам которого «сливочные» уступили «Барселоне» со счетом 3:4.

«Даже после счета 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала», если честно. Для меня это было благословением – повести в счете 2:0.

«Барселона продолжила играть как ни в чем не бывало. Нельзя сказать, что они боятся проиграть. «Реал» Мадрид все еще сомневался после этих 2:0».

Ранее сообщалось о том, что Тони Кроос отреагировал на катастрофу «Барселоны» в матче с «Интером».

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Тони Кроос Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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