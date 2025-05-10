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  4. Тони Кроос отреагировал на катастрофу Барселоны в матче с Интером
Лига чемпионов
10 мая 2025, 22:37 |
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0

Тони Кроос отреагировал на катастрофу Барселоны в матче с Интером

Каталонцы вылетели из самого престижного турнира

10 мая 2025, 22:37 |
410
0
Тони Кроос отреагировал на катастрофу Барселоны в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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Легенда мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на этот поединок.

«Я не болельщик «Интера», но последние десять лет действительно что-то сделали со мной, и я болел против «Барселоны» и переживал за «Интер». Я радовался, когда счет в матче стал 3:3.

«Барселона» играет в отличный футбол, это заслуга Флика. «Барселона» и «Интер» знали как создать друг другу проблемы. «Интер» ужасно играл в защите, но забил семь голов в двух матчах» – сказал Кроос.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Тони Кроос
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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