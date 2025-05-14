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  4. «Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова». Фаны – о победе Жироны
Испания
14 мая 2025, 11:23 |
645
0

«Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова». Фаны – о победе Жироны

Клуб Виктора Цыганкова добыл важные три очка

14 мая 2025, 11:23 |
645
0
«Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова». Фаны – о победе Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 13 мая, в испанской Ла Лиге состоялся матч 36-го тура «Вальядолид» – «Жирона». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани. Эта победа позволила «Жироне» отдалиться от зоны вылета.

Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел на поле весь матч. Результативными действиями не отметился, но получил высокую оценку от статистических порталов.

Jonay Amaro: Цыганков проявил мужество и стал ключевым в прорыве Жироны перед голом Стуани. Конечно, он не был блестящим, но обладал смелостью попытаться заставить все работать. Игра для снятия психологического бремени.

Un culé más: Следует изучить падение уровня Ивана Мартина и Цыганкова. Что это за катастрофа.

Esport Gironí: Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова. Артур должен принять эстафету, как в последних нескольких играх. Требуется больше интенсивности!

MarcGFC: Цыганков единственный, кто что-то делает.

Sergi43: Стуани заслуживает достойного уважения в Жироне! Важно подчеркнуть значимость его голов на заключительном этапе сезона.

Susanna Carrillo: Вы уже просите у мэра Жироны улицы с именем Кристиана Стуани!!!!!

Pau Mitjà: Мои чертовы глаза кровоточат, но я улыбаюсь. Когда начнем чистку?

Xavier: Вы должны построить памятник Стуани.

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Вальядолид Жирона Виктор Цыганков Кристиан Стуани чемпионат Испании по футболу Ла Лига реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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