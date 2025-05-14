«Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова». Фаны – о победе Жироны

Во вторник, 13 мая, в испанской Ла Лиге состоялся матч 36-го тура «Вальядолид» – «Жирона». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани. Эта победа позволила «Жироне» отдалиться от зоны вылета.

Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел на поле весь матч. Результативными действиями не отметился, но получил высокую оценку от статистических порталов.

Jonay Amaro: Цыганков проявил мужество и стал ключевым в прорыве Жироны перед голом Стуани. Конечно, он не был блестящим, но обладал смелостью попытаться заставить все работать. Игра для снятия психологического бремени.

Un culé más: Следует изучить падение уровня Ивана Мартина и Цыганкова. Что это за катастрофа.

Esport Gironí: Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова. Артур должен принять эстафету, как в последних нескольких играх. Требуется больше интенсивности!

MarcGFC: Цыганков единственный, кто что-то делает.

Sergi43: Стуани заслуживает достойного уважения в Жироне! Важно подчеркнуть значимость его голов на заключительном этапе сезона.

Susanna Carrillo: Вы уже просите у мэра Жироны улицы с именем Кристиана Стуани!!!!!

Pau Mitjà: Мои чертовы глаза кровоточат, но я улыбаюсь. Когда начнем чистку?

Xavier: Вы должны построить памятник Стуани.