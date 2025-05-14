«Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова». Фаны – о победе Жироны
Клуб Виктора Цыганкова добыл важные три очка
Во вторник, 13 мая, в испанской Ла Лиге состоялся матч 36-го тура «Вальядолид» – «Жирона». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0
Единственный гол в матче на 80-й минуте забил уругвайский форвард «Жироны» Кристиан Стуани. Эта победа позволила «Жироне» отдалиться от зоны вылета.
Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Жироны» и провел на поле весь матч. Результативными действиями не отметился, но получил высокую оценку от статистических порталов.
Jonay Amaro: Цыганков проявил мужество и стал ключевым в прорыве Жироны перед голом Стуани. Конечно, он не был блестящим, но обладал смелостью попытаться заставить все работать. Игра для снятия психологического бремени.
Un culé más: Следует изучить падение уровня Ивана Мартина и Цыганкова. Что это за катастрофа.
Esport Gironí: Вся опасность в атаке исходила от Цыганкова. Артур должен принять эстафету, как в последних нескольких играх. Требуется больше интенсивности!
MarcGFC: Цыганков единственный, кто что-то делает.
Sergi43: Стуани заслуживает достойного уважения в Жироне! Важно подчеркнуть значимость его голов на заключительном этапе сезона.
Susanna Carrillo: Вы уже просите у мэра Жироны улицы с именем Кристиана Стуани!!!!!
Pau Mitjà: Мои чертовы глаза кровоточат, но я улыбаюсь. Когда начнем чистку?
Xavier: Вы должны построить памятник Стуани.
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) May 13, 2025
⚽️ Stuani
💪 QUINS 3 PUNTS!
🔴⚪️ #RealValladolidGirona pic.twitter.com/VqwXISV6sL
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