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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Милевского такая же была. Потом понял, что я тормоз»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 11:22 |
1395
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Милевского такая же была. Потом понял, что я тормоз»

Вингер «Динамо» назвал ошибку, которую совершил в молодости

14 мая 2025, 11:22 |
1395
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Милевского такая же была. Потом понял, что я тормоз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко признался, что сделал ошибку, когда купил себе дорогой автомобиль:

– Я совершил ошибку в молодости – купил «Мазерати».

– Сколько ты уже на ней ездишь?

– Да вот всю жизнь и езжу. Я ее не продам никогда в жизни и новую не куплю. Вот буду ездить, пока колеса, бл**ь, не отвалятся. Совершил ошибку – теперь плати всю жизнь. Ты представляешь, на то время это такие средства были, а сейчас за нее ты фигню получишь.

– Помню время, когда ты ее хотел продать, но думаю, что просто тебе давали какие-то минимальные деньги за нее.

– Ну, да, только из-за этого. Потому что когда ты понимаешь, сколько денег потратил на это все – просто потому, что хотелось. Мода... Такая же у Милевского была.

– Ты поэтому и приобрел «Мазерати»?

– Не из-за Милевского. Ну блин. Все молодые футболисты, когда смотрели на игроков первой команды, хотели...

– Ездить на таких тачках, одеваться так, как они?

– Конечно. Поэтому где-то повелся на это, но потом, когда выпал первый снег, понял, что я тормоз, – рассказал Ярмоленко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Милевский Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: YouTube
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Мда. Купив за 230 тис зелених, зараз ціна 25-30 тис.
Майже в десятеро втратила ціну
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Развели лохов на деньги!
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