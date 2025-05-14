Андрей ЯРМОЛЕНКО: «У Милевского такая же была. Потом понял, что я тормоз»

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко признался, что сделал ошибку, когда купил себе дорогой автомобиль:

– Я совершил ошибку в молодости – купил «Мазерати».

– Сколько ты уже на ней ездишь?

– Да вот всю жизнь и езжу. Я ее не продам никогда в жизни и новую не куплю. Вот буду ездить, пока колеса, бл**ь, не отвалятся. Совершил ошибку – теперь плати всю жизнь. Ты представляешь, на то время это такие средства были, а сейчас за нее ты фигню получишь.

– Помню время, когда ты ее хотел продать, но думаю, что просто тебе давали какие-то минимальные деньги за нее.

– Ну, да, только из-за этого. Потому что когда ты понимаешь, сколько денег потратил на это все – просто потому, что хотелось. Мода... Такая же у Милевского была.

– Ты поэтому и приобрел «Мазерати»?

– Не из-за Милевского. Ну блин. Все молодые футболисты, когда смотрели на игроков первой команды, хотели...

– Ездить на таких тачках, одеваться так, как они?

– Конечно. Поэтому где-то повелся на это, но потом, когда выпал первый снег, понял, что я тормоз, – рассказал Ярмоленко.