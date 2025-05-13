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  4. Маркевич назвал футболиста Динамо, который разочаровал в нынешнем сезоне
Кубок Украины
13 мая 2025, 18:44 |
2726
4

Маркевич назвал футболиста Динамо, который разочаровал в нынешнем сезоне

Именитый украинский тренер недоволен игрой полузащитника Владимира Бражко

13 мая 2025, 18:44 |
2726
4
Маркевич назвал футболиста Динамо, который разочаровал в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал игрока столичного клуба, который разочаровал в нынешнем сезоне:

– Может Шовковский рискнет и доверит роль стоппера Владимиру Бражко, как это было в одном из матчей чемпионата?

– Не думаю, слишком велик риск, тем более, что в последнее время Бражко притормозил. Если откровенно, то я ждал от него большего, ведь у него есть все, чтобы быть на виду: фактура, сильный и точный удар, цепкость. Пока его на месте опорного полузащитника нельзя назвать незаменимым в «Динамо». Обидно, когда не оправдывают надежд, – считает Маркевич.

Решающий матч турнира команды сыграют в Житомире на стадионе «Центральный». Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Мирон Маркевич Владимир Бражко инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Перець
Та пацана психологічно надламали ,він вже був думками в Англії 
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+1
Burevestnik
надламали щодо переходу, розчарування в планах подальшої кар'єри, + травма...
   але і керівництво ДК можна зрозуміти: мріяло про чемпіонство з його допомогою.
можливо якби прийняв рішення ДК, то швидко набрав би хорошу форму після травми, допоміг би команді і все б владналось.
   тепер всі (і ДК і Бражко) тільки програли від цих обставин: чи будуть претенденти на купівлю Бражка, який явно "здав", і чи отримає ДК раніше пропоновану суму викупу за гравця?
   ніби аналогічна ситуація була і з Судаковим, але, згідно наданій інформації на цьому та інших сайтах, взимку керівництво ШД і Судаков порозумілись і зараз йде процес продажу гравця. 
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0
apepa
А Ярмоленко??
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-3
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