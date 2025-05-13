Маркевич назвал футболиста Динамо, который разочаровал в нынешнем сезоне

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал игрока столичного клуба, который разочаровал в нынешнем сезоне:

– Может Шовковский рискнет и доверит роль стоппера Владимиру Бражко, как это было в одном из матчей чемпионата?

– Не думаю, слишком велик риск, тем более, что в последнее время Бражко притормозил. Если откровенно, то я ждал от него большего, ведь у него есть все, чтобы быть на виду: фактура, сильный и точный удар, цепкость. Пока его на месте опорного полузащитника нельзя назвать незаменимым в «Динамо». Обидно, когда не оправдывают надежд, – считает Маркевич.

Решающий матч турнира команды сыграют в Житомире на стадионе «Центральный». Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.