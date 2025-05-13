Маркевич назвал футболиста Динамо, который разочаровал в нынешнем сезоне
Именитый украинский тренер недоволен игрой полузащитника Владимира Бражко
14 мая состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua назвал игрока столичного клуба, который разочаровал в нынешнем сезоне:
– Может Шовковский рискнет и доверит роль стоппера Владимиру Бражко, как это было в одном из матчей чемпионата?
– Не думаю, слишком велик риск, тем более, что в последнее время Бражко притормозил. Если откровенно, то я ждал от него большего, ведь у него есть все, чтобы быть на виду: фактура, сильный и точный удар, цепкость. Пока его на месте опорного полузащитника нельзя назвать незаменимым в «Динамо». Обидно, когда не оправдывают надежд, – считает Маркевич.
Решающий матч турнира команды сыграют в Житомире на стадионе «Центральный». Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор Деку начал планировать трансферную кампанию на лето
«Горняки» обязаны выплатить компенсацию
але і керівництво ДК можна зрозуміти: мріяло про чемпіонство з його допомогою.
можливо якби прийняв рішення ДК, то швидко набрав би хорошу форму після травми, допоміг би команді і все б владналось.
тепер всі (і ДК і Бражко) тільки програли від цих обставин: чи будуть претенденти на купівлю Бражка, який явно "здав", і чи отримає ДК раніше пропоновану суму викупу за гравця?
ніби аналогічна ситуація була і з Судаковим, але, згідно наданій інформації на цьому та інших сайтах, взимку керівництво ШД і Судаков порозумілись і зараз йде процес продажу гравця.