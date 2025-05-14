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  4. Чемпион мира может перейти в экзотический чемпионат. Есть договоренность
Испания
14 мая 2025, 11:11 |
361
0

Чемпион мира может перейти в экзотический чемпионат. Есть договоренность

Анхель Корреа может перебраться в «Тигрес»

14 мая 2025, 11:11 |
361
0
Чемпион мира может перейти в экзотический чемпионат. Есть договоренность
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Корреа

Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа близок к переходу в мексиканский «Тигрес», сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, между сторонами уже есть устная договоренность. Мексиканский клуб близок к завершению сделки, сумма которой составит около 6 миллионов евро.

Анхель Корреа стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В текущем сезоне он провел 42 матча на клубном уровне, забил 7 голо и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Александер Серлот отметился уникальным достижением в Ла Лиге.

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Анхель Корреа трансферы трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид УАНЛ Тигрес Маттео Моретто
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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