Чемпион мира может перейти в экзотический чемпионат. Есть договоренность
Анхель Корреа может перебраться в «Тигрес»
Аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа близок к переходу в мексиканский «Тигрес», сообщает Маттео Моретто.
По информации источника, между сторонами уже есть устная договоренность. Мексиканский клуб близок к завершению сделки, сумма которой составит около 6 миллионов евро.
Анхель Корреа стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В текущем сезоне он провел 42 матча на клубном уровне, забил 7 голо и отдал 5 ассистов.
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