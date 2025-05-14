Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может остаться в нынешнем клубе, несмотря на серьезный интерес со стороны команд из Английской Премьер-лиги.

19-летний футболист начал переговоры с руководством «бело-синих» о продолжении сотрудничества. Контракт игрока истекает в январе 2026 года. «Динамо» предложило Пономаренко увеличить зарплату в два раза – на данный момент он получает 8 тысяч долларов на месяц.

Сам форвард намерен остаться в Украине и не рассматривает вариант с чемпионатом Англии. Кроме двух клубов АПЛ («Лестер» и «Вулверхэмптон») в услугах Матвея заинтересованы представители чемпионатов Португалии, Бельгии и Испании.

В текущем сезоне Пономаренко провел пять матчей за первую команду, где забил один гол. Кроме того, футболист записал на свой счет 20 результативных ударов и два ассиста в 24 поединках за «Динамо» U-19. Ориентировочная стоимость форварда составляет 700 тысяч евро.