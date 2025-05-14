Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 10:34 | Обновлено 14 мая 2025, 10:37
1128
1

Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ

Матвей Пономаренко намерен продлить контракт с киевским клубом

14 мая 2025, 10:34 | Обновлено 14 мая 2025, 10:37
1128
1
Динамо вдвое увеличит зарплату форварду, которым интересуются клубы АПЛ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может остаться в нынешнем клубе, несмотря на серьезный интерес со стороны команд из Английской Премьер-лиги.

19-летний футболист начал переговоры с руководством «бело-синих» о продолжении сотрудничества. Контракт игрока истекает в январе 2026 года. «Динамо» предложило Пономаренко увеличить зарплату в два раза – на данный момент он получает 8 тысяч долларов на месяц.

Сам форвард намерен остаться в Украине и не рассматривает вариант с чемпионатом Англии. Кроме двух клубов АПЛ («Лестер» и «Вулверхэмптон») в услугах Матвея заинтересованы представители чемпионатов Португалии, Бельгии и Испании.

В текущем сезоне Пономаренко провел пять матчей за первую команду, где забил один гол. Кроме того, футболист записал на свой счет 20 результативных ударов и два ассиста в 24 поединках за «Динамо» U-19. Ориентировочная стоимость форварда составляет 700 тысяч евро.

По теме:
Президент Реала сообщил одноклубнику Трубина о будущем трансфере
«Будут пенальти». Сабо назвал точный счет матча Шахтер – Динамо
Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины
Динамо Киев Лестер Вулверхэмптон Матвей Пономаренко трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ продление контракта
Николай Титюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Теннис | 14 мая 2025, 02:00 45
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим

Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку

Звезда Барсы разозлился на Флика после Классико. Даже не праздновал победу
Футбол | 14 мая 2025, 10:38 0
Звезда Барсы разозлился на Флика после Классико. Даже не праздновал победу
Звезда Барсы разозлился на Флика после Классико. Даже не праздновал победу

Роберт Левандовски надеялся получить игровое время в игре против Реала

В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Футбол | 13.05.2025, 16:05
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Футбол | 13.05.2025, 12:47
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
ЧМ по хоккею. Легкая победа сборной Канады, важный матч аутсайдеров
Хоккей | 14.05.2025, 05:55
ЧМ по хоккею. Легкая победа сборной Канады, важный матч аутсайдеров
ЧМ по хоккею. Легкая победа сборной Канады, важный матч аутсайдеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
as and
бовдур- якщо підпише та  якщо залишиться)-то може в років 27 і відпустять як Ярмоленка).а міг би піти шляхом Забарного та Ярмолюка).
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 11
Теннис
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
Склоним головы. Снайперская пуля оборвала жизнь чемпиона Украины по хоккею
12.05.2025, 09:00 1
Война
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
12.05.2025, 09:03 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
Перес решил выгнать игрока Реала после провального Эль Классико
12.05.2025, 08:52 11
Футбол
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем