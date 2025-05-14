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Англия
14 мая 2025, 11:53 |
871
0

Манчестер Сити сделал предложение по 140-миллионной суперзвезде

Флориан Вирц привлекает внимание «горожан» и «Баварии»

14 мая 2025, 11:53 |
871
0
Манчестер Сити сделал предложение по 140-миллионной суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц привлекает внимание «Манчестер Сити» и «Баварии», сообщает Кристиан Фальк.

По информации источника, английский гранд сделал предложение по 22-летнему хавбеку, пытаясь украсть у мюнхенского клуба трансфер. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола видит в Флориане замену уходящему Кевину де Брюйне.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 44 матча на клубном уровне, забил 16 голов и отдал 15 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола мечтает о полузащитнике «Барсы».

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Флориан Вирц Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Кристиан Фальк Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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