Гвардиола мечтает о полузащитнике Барсы. Известна позиция сине-гранатовых

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, испанский коуч английского клуба Пеп Гвардиола мечтает о трансфере 27-летнего игрока.

Позиция «Барселоны» на данный момент однозначна – Ольмо не продается. но все может поменяться в случае выгодного финансового предложения.

Флориан Вирц, о котором также мечтают «горожане», сейчас намного ближе к трансферу в «Баварию».

За 36 матчей в составе «Барселоны» Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».