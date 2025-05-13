Гвардиола мечтает о полузащитнике Барсы. Известна позиция сине-гранатовых
Испанский коуч хочет видеть в команде Дани Ольмо
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Relevo.
По информации источника, испанский коуч английского клуба Пеп Гвардиола мечтает о трансфере 27-летнего игрока.
Позиция «Барселоны» на данный момент однозначна – Ольмо не продается. но все может поменяться в случае выгодного финансового предложения.
Флориан Вирц, о котором также мечтают «горожане», сейчас намного ближе к трансферу в «Баварию».
За 36 матчей в составе «Барселоны» Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».
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