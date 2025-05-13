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  4. Гвардиола мечтает о полузащитнике Барсы. Известна позиция сине-гранатовых
Англия
13 мая 2025, 14:23 |
821
0

Гвардиола мечтает о полузащитнике Барсы. Известна позиция сине-гранатовых

Испанский коуч хочет видеть в команде Дани Ольмо

13 мая 2025, 14:23 |
821
0
Гвардиола мечтает о полузащитнике Барсы. Известна позиция сине-гранатовых
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, испанский коуч английского клуба Пеп Гвардиола мечтает о трансфере 27-летнего игрока.

Позиция «Барселоны» на данный момент однозначна – Ольмо не продается. но все может поменяться в случае выгодного финансового предложения.

Флориан Вирц, о котором также мечтают «горожане», сейчас намного ближе к трансферу в «Баварию».

За 36 матчей в составе «Барселоны» Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на звездных воспитанников «Манчестер Юнайтед».

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Даниил Кирияка Источник: Relevo
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