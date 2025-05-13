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Испания
13 мая 2025, 12:56 | Обновлено 13 мая 2025, 12:57
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Барселона нацелилась на звездных воспитанников Манчестер Юнайтед

Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд привлекают внимание каталонского гранда

13 мая 2025, 12:56 | Обновлено 13 мая 2025, 12:57
580
0
Барселона нацелилась на звездных воспитанников Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Каталонская «Барселона» интересуется двумя воспитанниками «Манчестер Юнайтед», сообщает TBR Football.

По информации источника, «сине-гранатовые» интересуются английским вингером «Манчестер Юнайтед» Макрусом Рэшфордом, который на правах аренды выступает за «Астон Виллу», и вингером «Марселя» Мейсоном Гринвудом.

Бирмингемский клуб может выкупить Маркуса за 40 миллионов евро. В Барселоне ценят универсализм игрока.

Что касается Гринвуда, то тут у испанского гранда также есть конкурент: мадридский «Атлетико» нацелен на подписание англианина.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски.

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Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
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