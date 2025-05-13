Барселона нацелилась на звездных воспитанников Манчестер Юнайтед

Каталонская «Барселона» интересуется двумя воспитанниками «Манчестер Юнайтед», сообщает TBR Football.

По информации источника, «сине-гранатовые» интересуются английским вингером «Манчестер Юнайтед» Макрусом Рэшфордом, который на правах аренды выступает за «Астон Виллу», и вингером «Марселя» Мейсоном Гринвудом.

Бирмингемский клуб может выкупить Маркуса за 40 миллионов евро. В Барселоне ценят универсализм игрока.

Что касается Гринвуда, то тут у испанского гранда также есть конкурент: мадридский «Атлетико» нацелен на подписание англианина.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски.