Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену

Звездные вингеры каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья больше не хотят играть в трио с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, оба футболиста считают, что основным форвардом команды должен быть Ферран Торрес, который лучше показывает себя в игре в пас.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. На счету Феррана Торреса 45 поединков, 19 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену для Роберта Левандовски.