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  4. Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Испания
13 мая 2025, 12:11 |
1984
1

Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену

Звезды Барселоны хотят видеть в основе Феррана Торреса

13 мая 2025, 12:11 |
1984
1
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездные вингеры каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья больше не хотят играть в трио с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, оба футболиста считают, что основным форвардом команды должен быть Ферран Торрес, который лучше показывает себя в игре в пас.

В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. На счету Феррана Торреса 45 поединков, 19 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену для Роберта Левандовски.

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Ламин Ямаль Роберт Левандовски Ферран Торрес Рафинья Диас Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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vbrjkf
З яких це пір 17-ти літні сопляки ставлять свої умови тренеру. Вже корона на голові?
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