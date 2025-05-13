Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Звезды Барселоны хотят видеть в основе Феррана Торреса
Звездные вингеры каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль и Рафинья больше не хотят играть в трио с польским нападающим Робертом Левандовски, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, оба футболиста считают, что основным форвардом команды должен быть Ферран Торрес, который лучше показывает себя в игре в пас.
В сезоне 2024/25 Роберт Левандовски провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 40 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. На счету Феррана Торреса 45 поединков, 19 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Барселона» нашла замену для Роберта Левандовски.
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