Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор продолжает приобретать контрольные пакеты акций футбольных клубов.

Накануне стало известно, что игрок уладил все юридические формальности и стал полноценным владельцем «Атлетика», который выступает во втором бразильском дивизионе.

Новая команда Винисиуса занимает 15-е место в Серии В после семи сыгранных матчей, однако намерена в текущем сезоне побороться за выход в элитный дивизион. Четыре сильнейших клуба лиги получат повышение в классе.

Это не первый клуб, которым владеет Винисиус – ранее он приобрел контрольный пакет акций португальской «Алверки». Стоит отметить, что эта команда также играет во втором дивизионе и претендует на выход в элиту.