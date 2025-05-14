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  4. Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Испания
14 мая 2025, 11:07 |
1872
0

Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика

Бразильский футболист приобрел уже второй клуб

14 мая 2025, 11:07 |
1872
0
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор продолжает приобретать контрольные пакеты акций футбольных клубов.

Накануне стало известно, что игрок уладил все юридические формальности и стал полноценным владельцем «Атлетика», который выступает во втором бразильском дивизионе.

Новая команда Винисиуса занимает 15-е место в Серии В после семи сыгранных матчей, однако намерена в текущем сезоне побороться за выход в элитный дивизион. Четыре сильнейших клуба лиги получат повышение в классе.

Это не первый клуб, которым владеет Винисиус – ранее он приобрел контрольный пакет акций португальской «Алверки». Стоит отметить, что эта команда также играет во втором дивизионе и претендует на выход в элиту.

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чемпионат Португалии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор чемпионат Бразилии по футболу
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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