Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде

14 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Мальорка».

Накануне этого противостояния состоялась тренировка футболистов под руководством главного тренера Карло Анчелотти. Во время занятий бразильский вингер Родриго подошел к наставнику и после разговора покинул поле.

Наставник «Реала» заявил, что футболист плохо себя чувствовал и не смог продолжать занятие, однако в Испании словам Анчелотти не поверили. Родриго сообщил руководству клуба, что не намерен играть в Мадриде и требует трансфер после завершения текущего сезона.

По этой причине бразилец решил не играть в последнем поединке против «Барселоны». Вингеру не нравится, что в клубе основное внимание уделяют двум звездным игрокам – Винисиусу Жуниору и Киллиану Мбаппе, а сам бразилец постоянно находится в тени.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах, где забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость Родриго составляет 100 млн евро.