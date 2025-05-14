Хацкевич признался, в каком клубе – Динамо или Шахтере – платили больше

14 мая состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния бывший тренер «бело-синих» Александр Хацкевич сравнил премиальные двух украинских гарндов:

«Какие бы у нас ни были премиальные, у «Шахтера» они все время были вдвое больше. У нас было пять тысяч, у «Шахтера» – 10. У нас – 10, у «горняков» – 20. Все зависело от турнирного положения, а на Кубок, в мое время, цифра у нас была фиксированная.

Перед каждой игрой против «Шахтера» Игорь Михайлович Суркис озвучивал сумму премиальных – 15, 20 или 30 тысяч. В настоящее время я не знаю, какие у игроков премиальные. Это сейчас играют больше ради денег, а мы играли за клуб, хотя деньги тоже важны», – рассказал Хацкевич.