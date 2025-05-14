С переломом. Форварда именитого немецкого клуба избили около бара
Тим Лемперле рискует не сыграть в предстоящем матче «Кельна»
Немецкого форварда «Кельна» Тима Лемперле избили возле бара, сообщает Express.
По информации источника, 23-летний футболист отправился на теплоход Roxy, где в баре Aqua проходило мероприятие под названием Daydrinking.
Форвард находился в состоянии сильного опьянения, о чем ему несколько раз говорили гости мероприятия, которые по совместительству болеют за «Кельн». Тим их не слушал и продолжал пить, несмотря на предстоящий матч с «Кайзерслатуерном».
Игрок покидал бар в 9 вечера и на пути встретил одного из фанатов, с которым спорил в баре и еще двух мужчин. Один из них ударил Лемперле по лицу и сломал ему нос.
Из-за повреждения игрок рискует пропустить ранее упомянутый матч с «Кайзерслаутерном».
Ранее сообщалось о том, что титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета.
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