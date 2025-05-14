С переломом. Форварда именитого немецкого клуба избили около бара

Немецкого форварда «Кельна» Тима Лемперле избили возле бара, сообщает Express.

По информации источника, 23-летний футболист отправился на теплоход Roxy, где в баре Aqua проходило мероприятие под названием Daydrinking.

Форвард находился в состоянии сильного опьянения, о чем ему несколько раз говорили гости мероприятия, которые по совместительству болеют за «Кельн». Тим их не слушал и продолжал пить, несмотря на предстоящий матч с «Кайзерслатуерном».

Игрок покидал бар в 9 вечера и на пути встретил одного из фанатов, с которым спорил в баре и еще двух мужчин. Один из них ударил Лемперле по лицу и сломал ему нос.

Из-за повреждения игрок рискует пропустить ранее упомянутый матч с «Кайзерслаутерном».

Ранее сообщалось о том, что титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета.