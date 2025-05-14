Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кумовство продолжается. Скоро он дебютирует за Динамо»

Бывший футболист Виктор Леоненко оценил перспективы Кристиана Биловара и Николая Шапаренко, которые связаны родственными связями с влиятельными людьми в киевском клубе.

– Шапаренко без пяти минут зять Шацких, Биловар – зять Суркиса. Как думаете, это дает им блат или наоборот – давит психологически и на них лежит больше ответственности?

– Думаю, на них особо ничего не давит, тем более Макс Шацких в Узбекистане работает. Но я бы точно шутил, что над одним, что над другим. В мое время такое не приветствовалось. Что касается Биловара, то кумовство продолжается. Я уверен, что скоро в составе «Динамо» и Славик Суркис появится. Бущана «втюхали», скоро и Нещерета могут отдать.

Не понятно, почему Динамо за него просит деньги, за которые его никто не купит. Какие 100 миллионов? Игорь Михайлович [Суркис] еще и пошутил – 300 млн назвал. Какие нахрен 300?! Сколько человек забил в нашем слабом чемпионате?– сказал Леоненко.

Кристиан Биловар женат на Яне Суркис, которая является дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса. Пара уже воспитывает сына. А Николай Шапаренко встречается с дочерью легенды бело-синих Максима Шацких.