САБО: «Суркис не будет этим заниматься, хоть он и любит дочь»

Легендарный тренер Йожеф Сабо оценил перспективы Кристиана Биловара и Николая Шапаренко, связанных с родственными связями с влиятельными людьми в киевском клубе.

«Это не дает блата и его вообще никогда не должно быть. Что поделаешь, это жизнь, это любовь. Встретились, влюбились, поженились. Но Биловару и Шапаренко ни в коем случае нельзя делать поблажки.

Я не думаю, что Игорь Михайлович будет этим заниматься, хоть он и любит дочь. Я Игоря хорошо знаю, он точно не будет просить ставить Биловара в состав. Парень и так играет, с женой у него все хорошо, она постоянно с ним, поэтому нечего туда влезать», – сказал Сабо.

Кристиан Биловар женат на Яне Суркис, которая является дочерью президента «Динамо» Игоря Суркиса. Пара уже воспитывает сына. А Николай Шапаренко встречается с дочерью легенды «бело-синих» Максима Шацких.

Ранее сообщалось, что Сабо обратился к Шовковскому перед матчем Шахтер – Динамо