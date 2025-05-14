«Прогнозы не даю, ибо я умный». Леоненко – о матче Шахтер – Динамо

Бывший футболист Виктор Леоненко дал свой прогноз на финальный матч Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

– Ваши ожидания от кубкового Классического?

– Шахтер должен прыгнуть выше головы, чтобы победить. А в квалификации еврокубков всем нашим командам делать нечего, мы ведь потеряли прямую путевку в группу. В Лиге чемпионов слабых команд нет, потому Динамо точно в отборе будет мучиться. Игроки и тренеры сами мечтают, чтобы сильный соперник добрался, чтобы отмазка была.

У нас много пишут о Классическом, а по факту, как всегда, будет полтора момента в игре от обеих команд. Вы посмотрите, как Барселона и Реал играли! Оказывается, при счете 0:2 не нужно сдаваться. Семь голов на двоих! Вот это я понимаю мастерство, ошибок практически не было.

– Ваш прогноз на финал Кубка?

– Прогнозы я не даю, потому что я умен. Некоторые эксперты любят угадывать, а потом в кустах прячутся. Мне хочется, чтобы болельщики остались довольны, матч получился результативным, только не из-за глупых голов, а победит пусть сильнее. Я всегда нейтрален, когда даю интервью. Это комментаторы у нас почему болеют за одну команду и еще советуют игрокам, что нужно делать на поле.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.