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  4. ПАЛКИН: «Это обязательно произойдет. Возможно, с другим руководством»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 08:06 |
2399
0

ПАЛКИН: «Это обязательно произойдет. Возможно, с другим руководством»

Функционер заговорил о возвращении в родной Донецк

14 мая 2025, 08:06 |
2399
0
ПАЛКИН: «Это обязательно произойдет. Возможно, с другим руководством»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин объяснил, почему «горнякам» важно вернуться в родной Донецк. Функционер заявил, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

«Очень важно сохранить это название – Шахтер, потому что мы показываем всем, что однажды мы вернемся в Донецк.

Однажды, да. Возможно, это будет не завтра или послезавтра. Возможно, это будет когда-нибудь с другими игроками и другим руководством, но мы верим, что однажды мы вернемся.

Мы – люди, которые никогда не сдаются, поэтому для нас важно играть в футбол. Мы мечтаем когда-нибудь вернуться домой. Очень тяжело уехать и играть без дома. Да, сейчас вся страна – наш дом. Украина – наш дом», – сказал Палкин.

В нынешнем сезоне Шахтер занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

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Сергей Палкин Украинская Премьер-лига Донбасс Арена чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Washington Post
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