ЯРМОЛЕНКО: «Этот футболист с приколами. Может завестись с чего угодно»
Легенда «Динамо» – о Денисе Гармаше
Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бывшем хавбеке киевского клуба Денисе Гармаше.
«Гармаш классный футболист и замечательный человек. Со своими приколами конечно, но когда ты проводишь с ним больше времени, то лучше его понимаешь. Ты понимаешь, где он перегибает, а где вообще может взорваться. Понимаешь и относишься уже спокойно. Просто у него такой характер. Когда мы пришли с ним в первую команду, все на него злились, говорили, что может завестись с чего угодно.
Он умел менять игру, когда у команды она не идет. Его характер много раз нам помогал», – сказал Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.
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