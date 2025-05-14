ЯРМОЛЕНКО: «Этот футболист с приколами. Может завестись с чего угодно»

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бывшем хавбеке киевского клуба Денисе Гармаше.

«Гармаш классный футболист и замечательный человек. Со своими приколами конечно, но когда ты проводишь с ним больше времени, то лучше его понимаешь. Ты понимаешь, где он перегибает, а где вообще может взорваться. Понимаешь и относишься уже спокойно. Просто у него такой характер. Когда мы пришли с ним в первую команду, все на него злились, говорили, что может завестись с чего угодно.

Он умел менять игру, когда у команды она не идет. Его характер много раз нам помогал», – сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.