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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Этот футболист с приколами. Может завестись с чего угодно»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 01:17 |
155
0

ЯРМОЛЕНКО: «Этот футболист с приколами. Может завестись с чего угодно»

Легенда «Динамо» – о Денисе Гармаше

14 мая 2025, 01:17 |
155
0
ЯРМОЛЕНКО: «Этот футболист с приколами. Может завестись с чего угодно»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Легенда «Динамо» Андрей Ярмоленко высказался о бывшем хавбеке киевского клуба Денисе Гармаше.

«Гармаш классный футболист и замечательный человек. Со своими приколами конечно, но когда ты проводишь с ним больше времени, то лучше его понимаешь. Ты понимаешь, где он перегибает, а где вообще может взорваться. Понимаешь и относишься уже спокойно. Просто у него такой характер. Когда мы пришли с ним в первую команду, все на него злились, говорили, что может завестись с чего угодно.

Он умел менять игру, когда у команды она не идет. Его характер много раз нам помогал», – сказал Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко одобрил трансфер новичка «Динамо», который будет его конкурентом.

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Денис Гармаш Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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