Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины
Функционер заявил, что вне поля у клубов хорошее сотрудничество
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о противостоянии с киевским «Динамо» на футбольном поле и вне его Функционер заявил, что многое снималось в условиях войны в Украине.
«На футбольном поле у нас все еще происходят серьезные ссоры, но вне его у нас достаточно хорошее сотрудничество», – сказал Палкин.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
Уже в среду, 14 мая, донецкий Шахтер и киевское Динамо будут соревноваться за Кубок Украины Финальный матч состоится в Житомире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянский коуч намерен работать вместе с Кака
Вингер киевского «Динамо» поделился мнением о результате матча против «Шахтера»