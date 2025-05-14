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  4. Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 10:28 |
1083
1

Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины

Функционер заявил, что вне поля у клубов хорошее сотрудничество

14 мая 2025, 10:28 |
1083
1
Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о противостоянии с киевским «Динамо» на футбольном поле и вне его Функционер заявил, что многое снималось в условиях войны в Украине.

«На футбольном поле у ​​нас все еще происходят серьезные ссоры, но вне его у нас достаточно хорошее сотрудничество», – сказал Палкин.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Уже в среду, 14 мая, донецкий Шахтер и киевское Динамо будут соревноваться за Кубок Украины Финальный матч состоится в Житомире.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Washington Post
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Перець
Кроти вони такі в очі одне ,а за спиною інше
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