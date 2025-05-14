Палкин удивил заявлением о Динамо перед финалом Кубка Украины

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о противостоянии с киевским «Динамо» на футбольном поле и вне его Функционер заявил, что многое снималось в условиях войны в Украине.

«На футбольном поле у ​​нас все еще происходят серьезные ссоры, но вне его у нас достаточно хорошее сотрудничество», – сказал Палкин.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Уже в среду, 14 мая, донецкий Шахтер и киевское Динамо будут соревноваться за Кубок Украины Финальный матч состоится в Житомире.