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Кубок Украины
14 мая 2025, 10:59 | Обновлено 14 мая 2025, 11:02
334
0

Александр КАРАВАЕВ: «Провести финал в Житомире – правильное решение»

Защитник ожидает большого количества фанатов на матче против «Шахтера»

14 мая 2025, 10:59 | Обновлено 14 мая 2025, 11:02
334
0
Александр КАРАВАЕВ: «Провести финал в Житомире – правильное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о предстоящем финале Кубка Украины в Житомире. Футболист рассказал, почему реформы Кубка – это хорошо.

– Как вы отреагировали на решение провести решающий матч Кубка Украины в Житомире?

– Я очень положительно воспринял это решение. Из-за того, как здесь развивается футбол и это большой плюс. Газон идеален, атмосфера идеальна, поэтому правильно, что так поступают.

– В новом сезоне в матчах Кубка хотят отменить дополнительное время и сразу переходить к пенальти. Как вам такое решение?

– Это будет экономить силы, не играешь еще 30 минут, а сразу пенальти. Футболисты будут иметь больше времени на восстановление до следующего матча, – сказал Александр.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

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Александр Караваев Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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