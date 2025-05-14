Александр КАРАВАЕВ: «Провести финал в Житомире – правильное решение»
Защитник ожидает большого количества фанатов на матче против «Шахтера»
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о предстоящем финале Кубка Украины в Житомире. Футболист рассказал, почему реформы Кубка – это хорошо.
– Как вы отреагировали на решение провести решающий матч Кубка Украины в Житомире?
– Я очень положительно воспринял это решение. Из-за того, как здесь развивается футбол и это большой плюс. Газон идеален, атмосфера идеальна, поэтому правильно, что так поступают.
– В новом сезоне в матчах Кубка хотят отменить дополнительное время и сразу переходить к пенальти. Как вам такое решение?
– Это будет экономить силы, не играешь еще 30 минут, а сразу пенальти. Футболисты будут иметь больше времени на восстановление до следующего матча, – сказал Александр.
Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.
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