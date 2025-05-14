Роналду лаконично отреагировал на дебют сына за сборную Португалии
Криштиану поздравил своего первенца
Сын легендарного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии U-15. Звездный португалец поделился эмоциями от дебюта сына за национальную команду U-15.
«Поздравляю с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой! – написал Криштиану Роналду на своей странице в Instagram.
Юный португалец отличился 2 ассистами в матче против Японии, а его команда одержала победу со счетом 4:1. 14 мая португальцам предстоит сыграть с греками, а 16 мая состоится встреча с англичанами.
Ранее сообщалось, что Аль-Наср готов выгнать Роналду из клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
12 мая Марта в двух сетах уступила Арине в матче 1/8 финала тысячника в столице Италии
Стартует турнир в элитном дивизионе