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  4. Роналду может шокирующе вернуться в Европу. Заменит звезду в нетоповой лиге
Саудовская Аравия
09 мая 2025, 13:48 | Обновлено 09 мая 2025, 13:49
1855
1

Роналду может шокирующе вернуться в Европу. Заменит звезду в нетоповой лиге

Криштиану хочет снова стать игроком «Спортинга»

09 мая 2025, 13:48 | Обновлено 09 мая 2025, 13:49
1855
1
Роналду может шокирующе вернуться в Европу. Заменит звезду в нетоповой лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 40-летний футболист был бы рад такой возможности, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2026.

Также трансферу способствует вероятная продажа главного нападающего «львов» Виктора Дьокереша, который, как сообщалось ранее, может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Криштиану Роналду Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд трансферы чемпионат Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
Роналду начебто непогано у Саудівській Аравії. Та і до 1000 голів там буде легше дістатися
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