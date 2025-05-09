Роналду может шокирующе вернуться в Европу. Заменит звезду в нетоповой лиге

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг», сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 40-летний футболист был бы рад такой возможности, чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира 2026.

Также трансферу способствует вероятная продажа главного нападающего «львов» Виктора Дьокереша, который, как сообщалось ранее, может перейти в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 33 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.